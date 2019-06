Apple

Apple presentó oficialmente a iOS 13 como la próxima gran actualización de su sistema operativo para iPhone el 3 de junio durante WWDC 2019 .

Con esto la empresa reveló algunas de las novedades más importantes de iOS 13 y permitió descargar iOS 13 beta por primera vez. Vemos a continuación las principales novedades.

Modo oscuro (Dark Mode)

Los rumores lo indicaron y nosotros lo esperábamos. Después de que Apple introdujo el modo oscuro en MacOS el año pasado y que Google lo introdujo en la versión beta de Android Q, Apple hizo oficial este 3 de junio que iOS 13 traerá modo oscuro.

El modo oscuro de iOS 13 para iPhone no sólo cambia el centro de control y las configuraciones, sino también el fondo de pantalla y diferentes apps (por el momento parece ser que solo apps de Apple) para ofrecer un tono más oscuro. Inclusive, las notificaciones también cambian un poco.

Apps como el calendario, fotos, notas, iMessage (Mensajes), recordatorios, Apps Store , Apple Maps y Apple Music son algunos de los apps que se transforman para ofrecer este tono oscuro.

El modo oscuro de iOS 13 se puede activar manualmente en tu iPhone o se puede también activar automáticamente cuando anochece.

Mejor desempeño

Apple dice que con iOS 13 los usuarios con un iPhone podrás desbloquear sus celulares usando FaceID hasta 30 por ciento más rápido que antes, mientras que los apps podrán abrirse hasta dos veces más rápido.

Asimismo, Apple asegura que los apps que descargas podrán ser hasta 50 por ciento más pequeños (en tamaño del archivo), mientas que las actualizaciones podrán ser hasta 60 por ciento más pequeñas.

Teclado que permite escribir deslizando tu dedo

Similar a como lo ha permitido Swype y otros teclados de terceros, el teclado de Apple ahora permitirá deslizar tu dedo para escribir palabras.

Nueva herramientas de edición de fotos y videos

Con iOS 13, Apple te permitirá editar mejor las fotos que tomas con tu iPhone.

Con esta actualización de iOS, Apple permitirá ajustar la intensidad de los efectos de luz en el modo retrato (Portrait Lighting, en inglés).

Cada efecto presente en los efectos de luz que ofrece los iPhone en modo de retrato tendrán esta opción para simular que incrementas la luz o simplemente acercas o alejas la fuente de luz.

Asimismo, tienes la posibilidad de editar más detalladamente diferentes aspectos de las fotos que tomas, como son el brillo y contraste. De cierta manera, esto se parece mucho a lo que ofrece actualmente Google Fotos, pero con una interfaz diferente.

Potra otra aparte, Apple también permitirá editar videos no solo para optimizar la imagen, sino también para rotar los videos y hasta cortarlos.

Además, la nueva pestaña de fotos ha sido rediseñada para revivir tus memorias favoritas. Allí, tus fotos se podrán agrupar por años, meses y hasta días, ofreciendo una mejor interfaz para animar video directamente allí, darle más importancia a las fotos que considera el sistema importante y hasta borrar duplicados.

Además, tu biblioteca es dinámica para que, por ejemplo, la vista inicial te muestre exactamente lo que te sucedió hace un año, ya sea tu cumpleaños, un viaje o algo similar.

La inteligencia artificial de Apple promete ayudar a eliminar también capturas de pantalla y recibos de esas vistas para que te puedas enfocar en lo que considera importante para ti.

Apple Maps: Google Street View de Apple y más detalle

Apple Maps se actualiza con mucho más detalle en sus mapas, ofreciendo una visión más realista de parques, edificios, calles, playas y más.

Asimismo, ahora puedes colocar tus sitios favoritos en la pantalla principal de Apple Maps para obtener direcciones a lugares de interés.

Además, tienes una sección de colecciones de lugares que pueden ser de interés para ti y los recién vistos.

Aunque esto es interesante, posiblemente la gran novedad llegó con Look Around la versión de Apple de Google Street View. Esto significa que ahora en Apple Maps podrás seleccionar diferentes puntos para ver una vista de 180 o 360 grados del lugar, al igual que te permite navegar a través de esos lugares como si estuvieras ahí. Inclusive, si mantienes presionada la pantalla, la imagen se moverá como si fuera un tour acelerado del lugar que escogiste.

Fotos de iMessage

Las fotos de perfiles de usuarios ahora funcionará como lo hacen en WhatsApp y Facebook Messenger, permitiendo que las fotos y nombres se sincronicen con otros usuarios para que cuando alguien se comunica con otro sepa quién es.

De esta manera, sabrás más fácilmente quién te habla y con quién te estás comunicando. Apple dice que esta información está disponible solo cuando alguien se comunica contigo, así que esos datos no estarían disponibles si nunca hablas con ninguna de esas personas.

La foto del perfil puede ser una simple foto o un Memoji y por eso también ha ofrecido más personalización de estos emojis animados.

Memoji: Más personalización y stickers

Memoji, los emojis animados de Apple que intentan representarte a ti, se actualizan para ofrecer mucha más personalización.

Apple dice que ahora existen millones de combinaciones para cada Memoji, lo que te permite elegir entre diferentes estilos y colores de pelo, al igual que gafas, maquillaje y hasta piercings.

Asimismo, tu Memoji se convertirá automáticamente en stickers que están disponibles en tu teclado para que puedas usarlos en Mensajes, Mail o diferentes apps de terceros.

Find My

Las antiguas apps de Find My iPhone y Find My Friends son migradas en un solo app llamado "Find My".

El nuevo app coloca toda la información de seguimiento de Apple en un solo lugar para permitir encontrar tus dispositivos (incluyendo ahora las Macs) y tus amigos al mismo tiempo.

Además, el app tiene la capacidad de localizar dispositivos así no tengan conexión, al enviar una comunicación de Bluetooth (beacon) a otros dispositivos de Apple, todo encriptado.

Almacenamiento externo

El app de archivos se actualiza para permitir ver, administrar y organizar archivos almacenados en tarjetas SD o memorias USB.

App de recordatorios

El app de recordatorios se actualiza para crear y organizar más fácilmente tus tareas.

Una nueva barra de herramientas te permitirá añadir fechas, horas, ubicaciones, fotos y hasta documentos escaneados a toda clase de recordatorios.

Además la lista ahora podrá organizar automáticamente tus recordatorios basados en la fecha e importancia.

Siri también está presente ya que también sugiere recordatorios, según lo que escribes en Mensajes o iMessage.

Apple Mail, Notas y Safari

Apple actualizó Apple Mail para ofrecer un formato de computadora de escritorio, mientras que Notas ahora tiene una nueva vista de galería que permite ser más organizado. Safari ahora tiene una página de inicio actualizada con sugerencias de Siri, tus favoritos y tus páginas Web visitadas con más frecuencia.

Sign in with Apple

Ya no será necesario usar el sistema de autenticación de Facebook o Google, sino que ahora lo podrás hacer directamente con Apple a través del nuevo sistema llamado Sign in with Apple.

El sistema funciona de manera muy similar a los otros, mostrándote un botón de "Sign in with Apple" cuando está disponible esto.

Una vez seleccionado, verificarás tu identidad a través de FaceID o TouchID para que ingreses a esas páginas Web o apps usando tu Apple ID, sin necesidad de llenar formularios o crear nuevas contraseñas.

Los apps pueden preguntar por tu nombre y email address, pero también tienes la opción de no compartir tu correo y optar en vez que el sistema de Apple te cree un email personalizado exclusivo para esa cuenta, la cual redirige todos los correos que recibes, no puede hacer seguimiento de tu actividad y puedes desactivar cada email independientemente de cada app.

Privacidad

La actualización iOS 13 trae nuevos controles que permiten, por ejemplo, darle permiso a un app para acceder tu ubicación solo una vez.

Además, como parte de HomeKit, la plataforma para la casa inteligente de Apple, diferentes empresas ahora proporcionarán seguridad establecida por este empresa.

A través de la llamada HomeKit Secure Video, las cámaras de seguridad conectadas a la plataforma de Apple tendrán encriptación donde tus videos son almacenados directamente en iCloud para que solo puedan ser vistos a través del app Home.

Este almacenamiento y servicio es gracias a una cuenta iCloud y no cuenta en contra de tu almacenamiento en el servicio.

Controles de voz

iOS 13 permite controlar tu iPhone con solo utilizar tu voz. La interfaz no tiene cambios, sino que te muestra números a cada una de las acciones que puedes tomar y simplemente dices con tu voz para seleccionarlo.

Apple CarPlay: iOS en carros

El tablero de Apple CarPlay se actualiza para parecerse mucho a la más reciente actualización de Android Car, ofreciendo los principales atajos y puntos de interacción en el borde lateral derecho, mientras que en el resto de pantalla está la información que necesitas ver.

Aún así, por el momento los controles de música están al lado derecho o centrados cuando abres el app de música específica.

Siri está presente en este nuevo tablero para que una vez que llegas a tu casa te sugiera abrir la puerta de tu garaje, al igual que tu próximo evento.

El app de calendario también se actualizó en CarPlay para mostrarte una vista completa de tu día, mientras que te da un acceso más rápido a direcciones que necesitas o a números de teléfonos que seguramente necesitas marcar.

El app de Apple Music también se actualiza para mostrar la carátula de los álbums, ayudándote a escoger lo que quieres escuchar.

Por último, apps como Waze y Pandora están presentes en CarPlay.

Otras novedades de iOS 13

Siri trae una nueva voz que suena más natural que antes.

En HomePod

Siri lee los mensajes automáticamente y te permite contestar manos libres usando AirPods.

Puedes emparejar dos pares de AirPods para que dos personas puedan escuchar la misma música o la misma película.

Apple Arcade llegará con iOS 13.

El app de salud

iOS 13 beta y lanzamiento

iOS 13 beta está disponible desde el 3 de junio para los desarrolladores y se habilitará para el consumidor general (en versión beta) en julio. La versión final de esta actualización llegará en el otoño, seguramente muy cerca del lanzamiento de los próximos teléfonos de la empresa, conocidos como iPhone 2019.

iPhones compatibles con iOS 13

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

(iPod Touch de séptima generación también es compatible)

Primeras impresiones

iOS 13 no es una actualización revolucionaria que cambiará por completo la manera como usamos nuestros iPhones, pero sin duda trae un montón de novedades que podrán cambiar un poco la experiencia que tenemos con ellos.

La promesa de mejorar el rendimiento es sobresaliente porque los iPhone con sus especificaciones han demostrado ofrecer excelente desempeño, pero es posible que esto también sea para permitir optimizar los dispositivos actuales y así extenderles un poco más la vida en comparación con los próximos teléfonos de Apple.

Con Sign in with Apple, la empresa comienza a depender aún menos de la competencia, el modo nocturno era de lo más esperado de iOS 13, los controles de voz podrán ayudar a muchas personas a comunicarse y Apple Maps se vuelve más competitivo.

Como por ahora iOS 13 está solo en versión beta, hay muchas cosas que faltan probar y ver en el uso diario, pero Apple parece cumplir los deseos de lo que muchos queríamos ver en sus teléfonos y se pone también al día con lo que la competencia ya venía ofreciendo en sus dispositivos.

