iOS 13 y el Dark Mode se filtran a días de su presentación

El modo oscuro (o Dark Mode) de iOS 13 ha sido confirmado en una mega filtración del sistema operativo que Apple anunciará el 3 de junio en el marco del evento WWDC 2019.

El confiable sitio 9to5Mac ha obtenido una serie de capturas de pantalla en las que se ven algunos de los cambios y novedades que traerá el sistema operativo: el Dark Mode —que oscurece la interfaz— ejecutándose en Apple Music; cambios en iconos, interfaz de aplicaciones y herramientas y la nueva aplicación Find My.

El modo oscuro, que ya está presente en Android y especificamente en iOS a través de algunas aplicaciones de terceros, llegará al iPhone y iPad por primera vez con iOS 13. Este oscurecimiento ayuda a la visibilidad de la pantalla en poca luz, pero también resulta positivo para alargar la duración de la batería. Desde macOS Mojave —lanzado en 2018— la Mac también tiene un modo oscuro. Las capturas de 9to5Mac muestran solo el app Apple Music con este modo oscuro activado y cabe resaltar que el app de música no parece tener cambios en su interfaz, al menos no en la pantalla de reproducción de canciones.

9to5Mac comparte una imagen de la pantalla de inicio en el iPhone la cual parece exactamente igual a iOS 12 — una curiosidad de esta pantalla es el icono de Calendario que tiene la fecha de "lunes 3", un guiño a la presentación del próximo lunes. Apple ya confirmó la conferencia del lunes 3 de junio.

Además del modo oscuro, iOS 13 tendrá cambios a la interfaz como se aprecia en la imagen de la captura de pantalla. La interfaz para editar una captura de pantalla ahora luce mucho más pequeña y los iconos de edición —regla, lápiz, plumón, borrador y selector de color— ahora tienen un acabado más real.

9to5Mac también ha podido confirmar la llegada del app Find My, una versión que unifica los servicios Find My Friends —para localizar a amigos a través de sus dispositivos— y Find My iPhone —que localiza cualquier dispositivo con un mismo Apple ID. El app Find My ha sido optimizado para el iPad, dice el reporte. El icono de Find My es muy similar al icono de Find My iPhone con un radar en tono verde.

Por último, 9to5Mac reafirma un rediseño para el app Recordatorios. Además de los cambios en la interfaz, especialmente para el iPad, El app Recordatorios llegará a la Mac de la mano de macOS 10.15, la versión que sucederá a macOS Mojave (10.14). Apple ha migrado apps de iOS —como Notas de voz, Casa, Podcasts y Bolsa—a la Mac desde el año pasado.

Apple no acostumbra a confirmar o dar comentarios sobre filtraciones y reportes, pero el WWDC está a la vuelta de la esquina y no falta mucho para conocer sus novedades. Lo más probable es que Apple anuncie iOS 13 de la mano de nuevas versiones de sistemas operativos para tvOS, macOS y watchOS. CNET en Español estará en el evento del 3 de junio; no te despegues para conocer todos los anuncios de la firma de Cupertino.

