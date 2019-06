Cómo bloquear llamadas de desconocidos en iOS 13

iOS 13 tiene una función que te ayudará a evitar esas molestas llamadas que no sabes de quién son.

La nueva función, Silenciar desconocidos, hará que ninguna llamada pueda molestarte siempre y cuando el número no esté entre tus conocidos. Esta función complementa la de No molestar la cual, al estar activada, bloquea las llamadas de personas que no están en tu agenda o en tus favoritos.

La diferencia entre Silenciar desconocidos y la previa como parte de No molestar es que Silenciar desconocidos funciona aunque No molestar no esté activo. Aprende a activar Silenciar desconocidos en iOS 13 de la siguiente manera:

Configuración > Teléfono > Silenciar desconocidos (activar)

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Si esta guía te fue de ayuda, compártela en redes sociales.

