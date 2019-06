iOS 13 vs. Android Q: ¿Cuál es mejor sistema operativo?

Captura de pantalla por Jessica Dolcourt/CNET

Los iPhone y los teléfonos Android no son nada sin el software que los potencia. Así que, veamos cómo se comparan sus más recientes versiones ya que Apple anunció el iOS 13 para los iPhone durante su conferencia anual para desarrolladores WWDC el 3 de junio. iOS 13 incluye un modo oscuro y una serie de cambios diseñados para hacer del iPhone un dispositivo más privado y fácil de usar, pero también incluye funciones familiares que hemos visto anteriormente. En la otra esquina, se encuentra Android Q de Google, que también tiene modo oscuro, privacidad y mejoras en la inteligencia artificial.

Mientras que Android Q ya está en su cuarta versión beta, la beta de iOS 13, por ahora, está disponible solo para desarrolladores. Se espera que la beta pública de iOS 13 llegue en julio y que la versión final se lance en otoño (todos los iPhone a partir del iPhone 6S serán compatibles con iOS 13). La versión final de Android Q saldrá en el otoño.

Esto significa que estamos basando el comparativo en funciones que Apple mostró y en las funciones que hemos visto del nuevo sistema operativo de Google. En otras palabras, esta no es una comparación directa de las funciones de las versiones finales de estos sistemas operativos. Haremos el comparativo definitivo cuando salgan las versiones finales de iOS 13 y Android Q.

Otra cosa: este artículo no cubre cada una de las funciones que Apple o Google han anunciado. Se enfoca en los elementos principales que consideramos más interesantes, útiles e importantes para el uso diario.

Modo oscuro para todos

¿Quién lleva la delantera? iOS 13

Además de permitirte cambiar de una pantalla brillante, el modo oscuro puede ofrecer la ventaja de ahorrar batería al encender menos pixeles en la pantalla y reducir el agotamiento de los ojos. Google incluyó un modo oscuro en una de las actualizaciones de Android Pie a principios de este año, pero la empresa no usó el modo en todas partes. En las primeras betas de Android Q, el modo oscuro está distribuido más equitativamente a lo largo de todo el sistema operativo. Algunos de los apps móviles de Google, que incluyen Gmail y Chrome, aún carecen de la opción de modo oscuro.

Apple tiene más experiencia en esta área. Implementó este modo primero en las computadoras de escritorio y luego desplegó la función en macOS Mojave en 2018. En iOS 13, Apple llevará el modo oscuro a su sistema operativo para móviles. Durante su conferencia para desarrolladores WWDC, Apple lista una amplia serie de lugares que muestran el modo oscuro, desde el fondo de pantalla hasta widgets y notificaciones de calendario y mensajes. Del breve vistazo que le pudimos echar, iOS 13 ofrecería una experiencia más uniforme del modo oscuro.

Tomar, editar y compartir fotos



¿Quién lleva la ventaja? Android Q

Google Photos ofrece casi todo lo que querrías en un servicio de fotos. Combina respaldo fluido y la capacidad de compartir fotos con herramientas poderosas y fáciles de usar. El modo Night Side en los teléfonos Pixel es casi lo suficiente para que Android se lleve la corona en este apartado. Debido a que es de Google, puedes buscar gente, lugares y cosas para ver todas las imágenes a las que Google Photos ha etiquetado. Además, los primeros 15GB de almacenamiento en la nube son gratuitos.

Apple Photos viene con buenas herramientas de edición y en iOS, el app obtendrá aun más, incluyendo la capacidad de ajustar la intensidad de iluminación de retrato con un interruptor deslizable. Apple Photos es excelente para reconocer caras, objetos y escenarios para ayudarte a clasificar tus imágenes. Desafortunadamente, la mayoría del poder del app está disponible solamente para los usuarios de Apple. Los primeros 5G de almacenamiento en iCloud son gratuitos.

Capturas de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Ejecutar apps móviles en otros sitios

¿Quién lleva la ventaja? iOS 13 (y macOS)

En la conferencia para desarrolladores WWDC del año pasado, Apple dijo que iba a empezar a trasladar algunos de sus propios apps de iOS a macOS utilizando una nueva herramienta para desarrolladores que en ese entonces se llamaba Project Marzipan y ahora se llama Project Catalyst.

En la conferencia de 2019, Apple dijo que empezará a dejar que los desarrolladores de iPadOS lleven sus apps para el iPad a las Mac. Esta acción sería beneficiosa para los desarrolladores, que podrán crear más fácilmente un app que pueda ejecutarse tanto en la plataforma móvil como de escritorio de Apple, y para los usuarios de las Mac, que podrían tener acceso a una selección más rica de apps.

Google también le permite a los desarrolladores de app trasladar software a través de plataformas, concediéndole a los dueños de Chromebooks acceso a apps de Android a través de la Google Play Store. Pero las limitaciones de las Chromebooks (requieren de una conexión a Internet y no cuentan con apps populares de Windows y macOS como Microsoft Office y Adobe Photoshop) también limitan la utilidad de esta opción.

Google

Arcade vs. Stadia

¿Quién lleva la delantera? Bueno, depende

Con Apple Arcade, podrás jugar juegos en tu iPhone, iPad, Mac y Apple TV. En WWDC, Apple dijo que Arcade funcionará con los controles Xbox One S y PlayStation DualShock 4.

Google, con su servicio de Stadia, quiere dejarte hacer streaming de videojuegos y te dejará jugarlos desde cualquier lugar donde puedas usar el navegador Chrome. Google Stadia tendrá su propio control y funcionará con controles de terceros.

Debido a que ambos servicios se lanzarán más tarde este año, no tenemos mucha más información más allá de las demostraciones que hemos visto. Pero consideramos que si te gustan los videojuegos de consola y tienes una buena conexión a Internet, Stadia podría ser una buena opción. En cambio, si eres un gamer casual, el servicio de Apple podría acomodarse mejor a tus gustos.

Messages y Facetime de Apple o Duo y Hangouts de Google

¿Quién lleva la delantera? iOS 13

Apple pone su enfoque en la mensajería en Facetime y Messages, que son contendientes muy sólidos para el chat en video y texto. Las comunicaciones están encriptadas de punta a punta. El usar las aplicaciones de mensajería entre dispositivos iOS y macOS es muy fluido. Y además puedes personalizar aun más tus avatares Memoji.

La aproximación de Google a la mensajería en Android es más variada. Duo y Hangouts están destinados a las llamadas por voz y video, Google Voice para las llamadas por voz, Hangouts Meet y Chat para comunicación empresarial, y Messages para mensajes de texto. Puedes usar el sitio Web de Hangouts para seguir mensajeando en tu Mac o dispositivo Windows, y puedes seguir con tus textos de Messages en la versión Web del app. La versión Web es útil pero no perfecta, y a veces parece olvidar que está conectada a la versión móvil del servicio.

CNET

Google Assistant vs. Siri

¿Quién lleva la delantera? Android Q, por mucho

Apple pude ser la primera en sacar un asistente de voz en 2011 con Siri, pero Google Assistant lo supera con creces y, a lo largo de los años, Apple ha hecho poco para solucionar esto. En iOS 13, Siri tiene una voz más natural y puede hacer cosas como buscar por apps de watchOS en el Apple Watch y ser capaz de leer y responder a mensajes a través de AirPods y hacer streaming de estaciones de radio. iOS 13 también viene con Siri Shortcuts cargados de forma predeterminada.

Pero Siri no funciona tan bien como Google Assistant, especialmente cuando se trata de reconocer y entender distintas voces y comandos. Y es esta función básica la que se encuentra en el meollo del asunto. Pero Google Assistant también está integrado en todo lo que haces en tu teléfono, y puede hacer recomendaciones de forma proactiva al ver tu calendario y tu cuenta de Gmail para localizar reservaciones y citas.

Google ha colocado a Assistant en todos los dispositivos Android y en la bocina Google Home Mini de US$49 y la Google Home Max de US$299. También está en los carros como el Assistant Driving Mode.

Siri también está disponible ampliamente, al funcionar en dispositivos iOS, macOS y watchOS, así como en la HomePod. Siri Shortcuts puede crear tareas personalizadas que el asistente de Apple puede realizar por ti. Pero, Siri sigue sin sorprender demasiado, debido principalmente a que la base de datos de la que depende es limitada.

Andrew Hoyle/CNET

Privacidad

¿Quién lleva la delantera? iOS 13

A lo largo de los años, Apple ha dado prioridad a la privacidad de sus usuarios. A diferencia de Google, el negocio de Apple no depende de anuncios dirigidos basados en los datos de los usuarios sino en la venta de hardware, apps y servicios. En WWDC, Apple dijo que le daría a los usuarios más control sobre los permisos de ubicación en los apps, y pueden escoger compartir esa información una sola vez y que el app lo pida de nuevo si lo quiere. Apple también anunció un nuevo método de ingreso que te permite ingresar a los sitios y apps de forma anónima sin que te rastreen. La función Sign in with Apple será para que los apps la incluyan este otoño.

Google también habla de proteger los datos de los usuarios. El presidente ejecutivo de Google, Sundar Pichai, escribió en un comentario publicado en The New York Times que "la privacidad no puede ser un bien de lujo ofrecido sólo a las personas que pueden comprar productos y servicios premium". Sin embargo, a Google se le dificulta convencer en este punto ya que su mayor fuente de ingresos es su negocio de anuncios, que se basa en lo que buscan los usuarios. Con Android Q, Google toma un gran paso en pro de la privacidad. Android Q le da a los usuarios más control sobre la información que comparten a través de los apps y servicios.

Teclado Swipey

¿Quién lleva la delantera? Android Q, quizá

Si te gusta deslizar en lugar de teclear, iOS 13 tiene un teclado deslizable. Google tiene su propio teclado deslizable, el Gboard, y muchos teléfonos Android implementan apps como SwiftKey en sus teclados virtuales predeterminados.

Hay mucho que nos gusta de Gboard más allá de poder deslizar. Me gusta poder aplicar distintos temas, usar distintos idiomas e insertar GIFs fácilmente. La demostración que hizo Apple de QuickPath Typing se ve bien, pero se queda atreas de la competencia.

Apple

Mapas y exploración

¿Quién lleva la delantera? Android Q

Si solamente necesitas ir de un punto a otro, Apple Maps es suficiente. Y con iOS 13, Apple está rediseñando Maps para incluir mejor información de las calles y direcciones más precisas. El app Maps también contará con la herramienta Look Around que te permite tener una vista 3D de tu ubicación.

Google Maps ha contado con estas funciones desde ya hace algún tiempo, incluyendo el modo 3D llamado Street View. Pero Google tiene mucho más, al estar actualizando constantemente su app de Maps para que sea más útil en dirigirte de un lugar a otro al integrar algunas funciones de su otro app de mapas, Waze. Pero Google Maps también es útil después de que llegues a tu destino. Por ejemplo, su pestaña Explore te permite encontrar una larga lista de lugares para comer y cosas que hacer en el área.

Apple