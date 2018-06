Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Apple anunció el lunes iOS 12, su nuevo sistema operativo para el iPhone, iPad y iPod touch.

El anuncio se hizo el lunes, durante la inauguración del evento WWDC 2018, el evento enfocado a dar ayuda a desarrolladores ajenos a Apple para mejorar sus apps y optimizarlos a los sistemas operativos y las nuevas funciones en las versiones más recientes de iOS, como es el caso de iOS 12.

iOS es el sistema operativo que se ejecuta en el iPhone, el producto de Apple cuyas ventas representan dos terceras partes de los ingresos de la firma de Tim Cook.

Además del iPhone, iOS se ejecuta en el iPad y el iPod Touch. Gracias a que Apple lanza sus nuevas versiones para la mayor cantidad de dispositivos compatibles, en Apple no existe lo que en Android se le denomina como fragmentación. Según cifras oficiales, iOS 11 es ejecutado por el 76 por ciento de dispositivos compatibles.

Craig Federighi, vicepresidente de ingeniería de software en Apple, dijo durante el evento del lunes que iOS 12 se concentrará sobre todo en desempeño, pero no solo en dispositivos recientes.

Durante el evento, Federighi dijo que iOS 12 llegará a los mismos dispositivos que iOS 11, pero no solo eso — también mejorará su desempeño. En el caso del iPhone 6S, un ejemplo usado por Federighi, la pantalla para compartir aparecerá dos veces más rápido que con iOS 11, mismo incremento en velocidad al abrir aplicaciones.

iOS 12 estará disponible en el mismo número de dispositivos que iOS 11. Esta es la lista de dispositivos compatibles con iOS 12:

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7

iPhone 7 Plus



iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPad Pro de 12.9 pulgadas de segunda generación

iPad Pro de 12.9 pulgadas de primera generación

iPad Pro de 10.5 pulgadas

iPad Pro de sexta generación

iPad Air 2

iPad Air

iPad de quinta generación

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

Ahora, con iOS 12, Apple tiene la tarea de volver a comenzar de cero e incentivar a los consumidores a actualizarse a iOS 12 por otras razones que no sean los aburridos parches de seguridad o nuevos emojis. Apple lo intentará conseguir por medio de las siguientes novedades:

Measure

Con iOS 12 y gracias a ARKit, los usuarios podrán tomar medidas (measurements, en inglés) de objetos en la vida real como una mesa, una casa o cualquier objeto que se quiera medir en caso de no tener una regla a la mano. Las medidas podrían no ser totalmente exactas, pues la realidad aumentada y funciones de este tipo todavía no son 100 por ciento puntuales.

ARKit 2

Como se había reportado, iOS 12 incluirá ARKit 2, la segunda versión del kit de desarrollo de Apple que permitirá que varios jugadores puedan disfrutar del mismo juego o aplicación en un mismo espacio físico. Solo se necesita que cada usuario tenga un dispositivo con iOS 12 y la misma aplicación.

Para esta función, Apple anunció una alianza con LEGO que permite desplegar un mundo en realidad aumentada sobre una superficie real. Esta aplicación permite que jueguen hasta 4 personas con el mismo juego y con iOS 12.

Fotos

iOS 12 renovará la aplicación nativa de Fotos, sobre todo con funciones de sugerencias como personas a quién compartir fotos en las que aparecen (por reconocimiento de inteligencia artificial hecha en el dispositivo), aplicación de filtros dependiendo de las imágenes.

Siri

Siri aprendió "Shortcuts", que permiten a los desarrolladores crear acciones rápidas que Siri pueda hacer. Por ejemplo, si usualmente todas las mañanas pides tu café de un mismo lugar, podrás decirle a Siri "Pide mi café" y Siri enviará la orden al restaurante (que tenga un app compatible). También te podrá recordar de cumpleaños, dónde están tus llaves, rutinas de ejercicio y más.

Los usuarios podrán crear Shortcuts dentro de aplicaciones compatibles y los desarrolladores tendrán que actualizar sus apps con esta función.

Noticias, Bolsa, Voice memo y Apple Books

La aplicación de Noticias recibió cambios en su interfaz como una nueva sección para tener acceso rápido a las noticias y fuentes favoritas de los usuarios. En el iPad hay una nueva barra lateral permanente para acceso rápido a las secciones de noticias.

El app de Bolsa, que permite llevar el control del valor de las acciones favoritas, llega al iPad por primera vez. El app también tendrá integración con Noticias para que desde el app Bolsa puedas ver las noticias relacionadas a las acciones que sigues.

La aplicación Voice memos para anotar mensajes también llega al iPad y la aplicación iBooks cambió de nombre a Apple Books.

Notificaciones

iOS 12 tendrá notificaciones grupales que te permitirá agrupar las notificaciones de un mismo app para quitar espacio de tu pantalla de bloqueo. Los usuarios también podrán administrar las notificaciones que reciben de los apps desde la pantalla de inicio con el uso de 3D Touch al presionar el icono.

iMessage

Apple anunció que Animoji tomó algunos esteroides para mejorar. Ahora se agregaron nuevos Animoji como el fantasma, koala, tigre y dinosaurio. Además, Apple anunció Memoji, con lo que los usuarios podrán crear su propio emoji basados en sus rasgos faciales.

FaceTime en grupo

FaceTime ahora permite videollamadas con hasta 32 personas y se integra con Mensajes para que pases de una conversación grupal a una videollamada.

iOS 12: Disponibilidad



iOS 12 llegará en una beta a los desarrolladores a partir del mismo lunes y a todos los usuarios llegará en el otoño. iOS 12 es gratis.



Sigue nuestro BLOG EN VIVO desde San José con todos los detalles de WWDC 2018.