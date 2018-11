iOS 12 llega al 75 por ciento de adopción y avanza más rápido que iOS 11

La adopción de iOS 12 sigue y no para.

De acuerdo con un estudio de la firma de análisis Mixpanel, la más reciente versión del sistema operativo móvil de Apple ya está instalada en poco más del 75 por ciento a dos meses de haber sido lanzado al mercado. Esto quiere decir que tres cuartas partes de iPhone, iPad y iPod touch compatibles ya ejecutan la más reciente versión de iOS.

Mixpanel, normalmente acertada con sus análisis, dice que iOS 12 tiene una adopción más rápida que la que tuvo iOS 11 hace un año, pues esa versión llegó al 75 por ciento hasta mediados de diciembre. Y con respecto a iOS 11 actualmente, Mixpanel dice que dicha versión aún está instalado en un 19.58 por ciento de dispositivos. El resto —5.42 por ciento— es de versiones previas a iOS 11.

La adopción de iOS 12 ha ido a mejor, porque su inicio fue algo lento. El sistema operativo no generó la suficiente atención porque no es una versión con muchas funciones visibles, sino que se trata de una actualización que se ha enfocado en mejorar la estabilidad y desempeño de los dispositivos en los que está instalado.

La información de Mixpanel no es oficial, pues se basa en su propio estudio. Apple publica cifras oficiales pero la empresa no ha actualizado el sitio en el que publica esta información. La compañía no actualiza el sitio desde octubre, cuando el sistema operativo estaba al 63 por ciento.

Apple tiene una estrategia para incentivar la descarga de sus sistemas operativos. Luego de la disponibilidad de una nueva versión de iOS, la empresa trabaja en una siguiente versión que incluye mejoras más vistosas, como iOS 12.1 que introdujo cientos de nuevos emojis.