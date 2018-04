Apple no descansa: iOS 11.4 llega a desarrolladores y 'testers'

Apple lanzó esta semana la versión beta de iOS 11.4 para desarrolladores y usuarios registrados en la beta pública.

La versión para desarrolladores fue liberada el lunes y el martes Apple lanzó la versión de la beta pública, una versión destinada a usuarios sin una cuenta de desarrollador pero que quieren tener acceso a las versiones de iOS antes de su lanzamiento oficial.

iOS 11.4 incluye algunas de las novedades que se creía que formarían parte de iOS 11.3, como AirPlay 2, Mensajes en iCloud y el sonido estéreo para dos bocinas HomePod. MacRumors dice que esta última función ya está activa en iOS 11.4, pero se necesita la versión 11.4 para la HomePod (que Apple no ha lanzado aún).

La liberación de iOS 11.4 también sucede días después de que Apple liberara oficialmente iOS 11.3, su versión pública más reciente con diversas novedades como Mensajes para empresas, nuevos Animoji para el iPhone X y ajustes para la batería y su salud.

Apple no ha dado una fecha para la liberación de iOS 11.4, pero la compañía libera nuevas actualizaciones después de alrededor de cuatro y seis betas para desarrolladores, algo que toma un par de meses en suceder —a menos que la actualización incluya importantes cambios de seguridad.

Para tener acceso a las betas para desarrolladores es necesario pagar una cuota anual, pero las betas públicas, como su nombre lo dice, pueden ser descargadas por cualquier persona lo suficientemente valiente como para descargar un sistema operativo no listo para el público a cambio de probar nuevas funciones. Acá te decimos cómo registrarte y descargar una beta pública de iOS 11.

Nota del editor: Una beta, ya sea para desarrolladores o para el público, es software inmaduro y no recomendable de instalar en un dispositivo principal. Por ejemplo, si sólo tienes un iPhone que es tu teléfono principal, instalar la beta de iOS 11 no lo va a destruir, pero es posible que algunas aplicaciones no funcionen bien o que algunas herramientas no hagan un desempeño correcto.

Si tienes un iPhone, iPad, iPod o Mac de sobra, lo mejor es que sea ahí donde instales una beta. No importa qué tan estable sea una beta, puede tener errores al ser software incompleto.

