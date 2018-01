Apple ya no ralentizará tu iPhone; con iOS 11.3 eso lo decides tú

iOS 11.3 llegará en la primavera y entre todas las novedades incluirá aquellas funciones prometidas después de que se diera a conocer la ralentización de modelos iPhone antiguos.

Apple dice que iOS 11.3 incluirá una nueva función que muestra la salud actual de la batería en un iPhone y si la batería tiene problemas como para necesitar de atención de un especialista. Esta función llegaría al iPhone 6 y modelos más recientes.

La fabricante del iPhone también dijo que iOS 11.3 incluirá acciones de gestión de batería. Esto quiere decir que el usuario decidirá si apagar o encender la herramienta que dinámica y automáticamente reduce el poder de procesamiento para preservar la vida de la batería.

Esta función, que hizo su debut en iOS 10.2.1 el año pasado, fue creada por Apple para reducir el poder de procesamiento de un iPhone y así evitar que la batería con más de un año tenga sobrecarga y cause apagones repentinos. Sin embargo, Apple no notificó que con el paso del tiempo su teléfono se haría más lento, lo que creó molestia en usuarios y generó más de un par de decenas de demandas.

En iOS 1.2.1 y hasta iOS 11 esta función es automática; pero en iOS 11.3 los usuarios tendrán la decisión final. La posibilidad de encender —o apagar— esta función estará disponible para el iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Ambos ajustes estarán disponibles en la configuración de la batería.

iOS 11.3 llegará a todos los usuarios en la primavera, dijo Apple; y a pesar de que una beta para desarrolladores y beta pública está disponible, estas no incluyen las funciones de batería sino hasta una próxima beta.