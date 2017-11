iOS 11.1.2 llega para hacer que el iPhone X funcione en bajas temperaturas

Tras reportes de usuarios con un iPhone X de que el teléfono no funcionaba en bajas temperaturas, Apple liberó la tarde del jueves iOS 11.1.2 con esa corrección.

Esta misma semana, usuarios en diversos sitios tales como Reddit, dieron a conocer que la pantalla del iPhone X no respondía correctamente al usarse en temperaturas alrededor de los 10º C. Esta temperatura está dentro de los parámetros establecidos por Apple. Según la fabricante, el iPhone X funciona dentro del rango de 0º y 35º C.

Apple dijo que estaba al tanto del problema y lo corregiría a través de una actualización; dicha solución es parte de iOS 11.1.2 que ya se puede descargar desde el propio dispositivo (Configuración > General > Actualización de software) o a través de iTunes. La descarga no debe demorar mucho porque se trata de una actualización ligera; de igual forma se recomienda hacerla desde una conexión Wi-Fi.

Apple dice que esta actualización también incluye una corrección a un problema aislado que distorsionaba imágenes tomadas con Live Photos con el iPhone X.

iOS 11 y el iPhone X han experimentado diversas fallas. El teléfono, que llegó desde el 3 de noviembre, en algunas ocasiones muestran una franja verde en un costado de la pantalla y algunas pruebas han demostrado que su cuerpo de vidrio, a pesar de que el celular está reforzado y Apple asegura haber usado un material muy resistente, se quiebra fácilmente.

