Investigan al científico chino que dice haber alterado ADN de bebés

YouTube/The He Lab

El científico chino que describió cómo usó CRISPR para alterar los genes de embriones humanos está bajo investigación de las autoridades de la universidad donde está empleado y por un consejo de ética de la medicina.

Jiankui He dijo el domingo que había logrado con éxito editar genéticamente a unas niñas gemelas. El científico publicó un video en YouTube acerca de su logro. Dijo que las niñas gemelas "Lulu y Nana" nacieron sanas después de que sus embriones fueron genéticamente alterados para que fuesen más resistentes al VIH. La investigación fue detallada por primera vez por la revista Technology Review de MIT.

Los reportes que surgieron en los medios de comunicación suscitaron que las autoridades de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shenzhen en China, del que He es empleado pero está en baja no remunerada, dieran a conocer un comunicado el lunes en el que explican que la institución está "profundamente consternada" y está tratando de establecer comunicación con He para esclarecer la envergadura de su estudio. La universidad condenó el trabajo de He y dijo que "ha quebrantado seriamente la ética académica y el código de conducta". El comunicado afirma que la universidad "no estaba al tanto del proyecto y de la naturaleza de este". La universidad ha hecho un llamado a los "expertos internacionales" para que formen un comité independiente para investigar el asunto.

He no ha respondido a una solicitud de comentario.

Un reporte del Technology Review de MIT dijo que el Consejo de Ética en Medicina de la ciudad de Shenzhen también investigará el trabajo de He. El antiguo director médico del hospital donde He realizó sus pruebas ha dicho que no recuerda haberle dado a He la aprobación para realizar pruebas clínicas.

"Experimentos como estos ponen en riesgo este campo de estudio. La ciencia opera bajo una licencia social: los científicos trabajan dentro de los límites definidos por las preocupaciones de la comunidad en general", dijo Darren Saunders, un profesor en la facultad de medicina de la Universidad de Nuevo Gales del Sur. "El ignorar esos límites hace peligrar el campo y que retroceda por décadas".

El estudio ha sido recibido con escepticismo alrededor del mundo. Reconocidos investigadores de la tecnología de edición genética CRISPR, como Feng Zhang, están preocupados por la falta de transparencia en el laboratorio de He. Al momento de redactar este artículo, el trabajo de He no ha sido publicado o examinado de forma independiente por expertos en el campo. Las aseveraciones de He aún no han sido corroboradas.

Ahora, están surgiendo más preguntas éticas y morales. Algunos consideran que el trabajo de He es irresponsable y potencialmente ilegal, ya que quizá no cuente con todos los permisos requeridos.

"Ya sea que los resultados se puedan mantener o no de pie después del escrutinio, nosotros tenemos como sociedad que pensar profunda y rápidamente cuándo y dónde estamos dispuestos a tomar riesgos cuando se trata de nuevos métodos de tratamiento, particularmente aquellos que pueden afectar las generaciones futuras", dijo Yalda Jamshidi, quien enseña genética humana en la St. George's University of London.

La segunda cumbre internacional sobre la edición del genoma humano está pautada para empezar el 27 de noviembre en Hong Kong. Se espera que He haga una aparición en el evento.