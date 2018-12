La invasión a nuestra privacidad nos hizo más paranoicos en 2018

Cuando responder a un inocente cuestionario en Facebook detona que una firma de análisis de datos desconocida recopile información sobre ti, tus amigos y tu familia, se asoma una realidad muy incómoda: casi nada de lo que haces en internet puedes ocultarlo a los ojos digitales que te siguen.

Los monitores de actividad se han extendido por todo el Internet, y los anunciantes y las redes sociales recopilan la mayor cantidad de información posible sobre ti. Incluso, cuando creas una cuenta con casi ningún detalle personal en ella, a la empresa no le lleva mucho tiempo aprender todo sobre ti.

La única diferencia es que ya estamos comenzando a abrir nuestros ojos a todo esto.

De repente, somos mucho más conscientes de cómo se recopilan nuestros datos sin nuestro permiso. El nivel de conciencia ha evolucionado de ser una banda de rock de bar que solo unos pocos amigos conocían a convertirse en el músico ganador del Grammy que no puedes sacar de tu cabeza ––está en todas partes. La cantidad de quejas de los consumidores sobre cuestiones de privacidad enviadas a la Comisión Federal de Comercio aumentó más de 14 por ciento hasta contarse 8,000.

En un momento en que Facebook, Google y las compañías telefónicas han expuesto cómo explotan nuestra información, muchos han exigido un cambio en la forma en que los gigantes tecnológicos tratan nuestra privacidad.

"Este 2018 realmente lo recordaremos como el año en el hubo un recuento de las prácticas de privacidad en toda la industria y en el que la gente se dio cuenta de estas preocupaciones", dijo Marshall Erwin, director de Confianza y Seguridad de Mozilla.

Con esta conciencia, los defensores de la privacidad, las empresas de tecnología y los legisladores ven una oportunidad para hacer un cambio real ––más allá de simplemente cambiar tu propia configuración de privacidad.

Las personas acuden en masa a las herramientas de privacidad en línea que bloquean los rastreadores después de cada click, las compañías contratan a más expertos en privacidad y los políticos luchan por una legislación que obligue a las compañías a ser más abiertas sobre cómo usan tus datos.

Vientos de cambio

La misión declarada que tiene Facebook desde 2017 es unir al mundo.

Y, con el escándalo de Cambridge Analytica, Facebook hizo precisamente eso. Los expertos en privacidad dicen que este incidente fue un momento unificador que puso las preocupaciones de la privacidad de datos en el centro de atención de todos.

La firma británica de análisis recopiló datos de 87 millones de personas sin su permiso, utilizando un cuestionario de predicción de personalidad que lucía bastante inocente. Esa información incluía el acceso a tu perfil, ubicación y tus "me gusta", así como a los datos de amigos vinculados a tu cuenta.

El escándalo de Facebook golpeó los hogares de muchas maneras como no lo había hecho el uso indebido de datos en el pasado. La red social es un nombre familiar utilizado por casi todo el mundo a diario. La conmoción también vino de los vínculos políticos de Cambridge Analytica: la firma trabajó con la campaña de Donald Trump y con la campaña del senador Ted Cruz durante las elecciones presidenciales de 2016.

"La historia de Cambridge Analytica fue un rudo despertar para mucha gente", dijo Omar Tene, vicepresidente de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad.

Estos expertos no son los únicos que piensan que hay un lado positivo en que más personas estén conscientes de los problemas de privacidad. Facebook también lo piensa.

"Creemos que es bueno que las personas estén más interesadas en utilizar los controles de privacidad y administrar su información en línea", dijo un portavoz de Facebook en un comunicado. "En 2019, seguiremos asegurándonos de que las personas conozcan los controles que tienen disponibles y cómo deben usarlos".

Si bien Cambridge Analytica ha sido el evento más grande, otros errores de privacidad a lo largo del año siguieron aumentando las preocupaciones de las personas. Los informes encontraron, por ejemplo, que los servicios de Google rastrearon y almacenaron los datos de ubicación de las personas, incluso si el historial de ubicación estaba deshabilitado, mientras que los legisladores se enteraron que los proveedores de servicios inalámbricos estaban vendiendo datos de ubicación en tiempo real desde sus teléfonos a compañías de rastreo.

Nuestra propia información, desde la más cotidiana hasta la más personal y privada, es usada en nuestra contra todos los días. Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple.

Cuando se contactó a Google para hacer un comentario al respecto, la empresa nos envió una publicación de su blog subida en septiembre, escrita por su director de privacidad, Keith Enright.

"Las personas merecen sentirse cómodas sobre cómo todas las entidades usan su información personal y de que serán responsables de protegerla. Y creemos que la regulación puede respaldar un mercado dinámico para empresas de todos los tipos y tamaños", escribió Enright en la publicación.

Los operadores de servicios telefónicos y de red, incluidos T-Mobile, Verizon y Sprint, no respondieron a las solicitudes de comentarios. AT&T declinó hablar sobre el tema.

Después del incidente de Cambridge Analytica, otra oleada de conciencia de privacidad comenzó a gestarse. Es posible que hayas notado en tu bandeja de entrada, a finales de mayo, que llegó una avalancha de actualizaciones de la política de privacidad . Esto se debe a que el Reglamento General de Protección de datos de la Unión Europea entró en vigencia el 25 de mayo, lo que obligó a las empresas de tecnología a cumplir con las nuevas normas de privacidad para los ciudadanos de la Unión Europea.

Si bien las leyes se aplican solo a la Unión Europea, las empresas de tecnología con una gran huella global cambiaron sus políticas en todos sus territorios. Esto dio a los usuarios un mayor control sobre cómo las empresas recopilan sus datos.

Tomando acción

Junto con más personas que tomaron conciencia de los problemas de privacidad en línea, surgió un mayor deseo de controlar sus propios datos.

Los analistas de Forrester Research descubrieron que 79 por ciento de los adultos de Estados Unidos estuvieron usando al menos una herramienta de privacidad en línea este año. Un estudio de Pew Research también encontró que más de la mitad de los usuarios de Facebook en Estados Unidos ajustaron sus configuraciones de privacidad después del escándalo de Cambridge Analytica.

Las herramientas de privacidad han estado disponibles en línea durante bastante tiempo, pero ha habido un aumento en el tráfico en el último año, encontraron los desarrolladores.

DuckDuckGo comenzó como una alternativa centrada en la privacidad para Google en 2008, ofreciendo un motor de búsqueda que no rastreaba a las personas en Internet. Su tráfico ha ido creciendo desde entonces, pero creció en 2018 debido a que los problemas de privacidad de Facebook explotaron, dijo Gabriel Weinberg, presidente ejecutivo y fundador de DuckDuckGo.

Comparó el aumento en el tráfico con lo que ocurrió después de las revelaciones de Edward Snowden en 2013 sobre la vigilancia de la NSA.

"Si tuviera dos puntos en el tiempo que quisiera remarcar, marcaría a Snowden y 2018", dijo Weinberg. "Snowden logró que la gente obtuviera conciencia y que le importara el tema, pero sin actuar. 2018 hizo que la gente quisiera actuar. 'Está bien, esto es real. Mi información se filtró. Me están apuntando'".

De 2015 a 2017, las búsquedas en DuckDuckGo aumentaron de manera constante en alrededor de 1,000 millones cada año. Para noviembre de 2018, el número de búsquedas aumentó en 3,000 millones con respecto al año pasado.

"Solo en los últimos tres meses, ganamos casi 50 por ciento", dijo Weinberg en noviembre. "Antes solíamos crecer 50 por ciento durante todo el año".

A raíz del escándalo de Cambridge Analytica, Mozilla anunció una extensión del contenedor de Facebook para su navegador Firefox, que impedía a las redes sociales rastrear a las personas a través de Internet. La herramienta fue un éxito masivo, dijo Erwin.

"Vimos la demanda de ese complemento, y el complemento impulsó muchas descargas de Firefox", agregó.

Ajustando las velas

Las empresas tecnológicas eran plenamente conscientes de que la corriente estaba llevando a la población a centrase en cuestiones de privacidad.

En junio, por ejemplo, Apple anunció Así son las nuevas funciones de Apple para proteger tu privacidad en Safari, el cual bloquea los rastreadores web para que no sigan a las personas en línea.

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, ha estado a la vanguardia de la discusión sobre privacidad, como el primer ejecutivo de tecnología en pedir abiertamente una Ley de Privacidad de datos en Estados Unidos.

"Nuestra propia información, desde lo cotidiano hasta lo profundamente personal, se está usando en nuestra contra todos los días", dijo Cook en el Parlamento Europeo en octubre. "No deberíamos endulzar las consecuencias —esto es vigilancia. Esto debería hacernos sentir muy incómodos, nos debería molestar".

Los cambios no se han limitado a Apple.

Antes de que explotara el éxito de Pokemon Go, en julio de 2016, la Compañía Pokemon no se consideraba una compañía de tecnología. Claro, tenía su línea de videojuegos, su juego de cartas y su serie animada, pero no tenía los datos de todas las personas que se sumaban a la Pokemania.

Luego llegó Pokemon Go, que le brindó a la compañía datos de más de 800 millones de personas, incluidos los nombres y el historial de su ubicación.

Si bien millones de personas continúan jugando Pokemon Go, despertó preocupaciones de privacidad desde el principio. Cuando el juego debutó, el entonces senador Al Franken escribió una carta a Niantic Labs, empresa que desarrolló Pokemon Go, para saber qué datos recopiló y compartió.

La compañía entonces contrató a John Visneki en mayo de 2017 para servir como director ejecutivo de Protección de Datos —casi un año después del lanzamiento del juego. La Compañía Pokemon reconoció una creciente demanda de protección de la privacidad de los jugadores, dijo, y también sabía cuán sensible era la información que recopilaba.

"La privacidad no es solo un impermeable que se necesita en días de lluvia, o algo que brindamos porque hay multas asociadas con eso", dijo Visneski. "Creemos que es un derecho de nuestros clientes y nos ayuda como negocio".

Desde que Visneski se unió a Pokemon, el equipo de TI se ha expandido desde 10 personas a más de 100, muchos de ellos trabajando en seguridad y privacidad, dijo.

Esa tendencia va a través de la industria.

Solo en el último año, la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad afilió a más de 20,000 miembros, según Tene. El grupo tiene 45,000 miembros en total, dijo.

"Una vez que algo se transforma y cruza la línea entre ser un tema de nicho de la industria, para convertirse en el tema principal de la agenda de la compañía más grande del mundo, entonces sí, ha llegado la conciencia de la privacidad", dijo Tene

Y ahora, ¿qué sigue?

Para la mayoría de las personas, las plataformas como Google y Facebook son demasiado útiles en su vida o están demasiado arraigadas en su interaccion social para que puedan levantarse y abandonarlas.

Las empresas saben que las reacciones negativas de los usuarios no duran, y es por eso que a menudo no se ven muchos cambios.

"Si deseas ver cambios reales para los consumidores, tendrá que venir de las regulaciones", dijo Bénédicte Dambrine, un asesor de privacidad de OneTrust, compañía de administración de privacidad. "La única manera de mejorar las cosas para los consumidores es que las compañías cambien sus prácticas, qué regulaciones las obligarían a hacer eso".

Es por eso que la GDPR tuvo tal efecto en tu configuración de privacidad. También es la razón por la que las empresas de tecnología han cambiado su postura respecto a la regulación, apoyando el impulso a las leyes, pero con la esperanza de que ellos le pondrán la forma.

"Google agradece esto y respalda una regulación de privacidad integral y de referencia", dijo Enright en el marco de la legislación de privacidad de Google.

Si bien los expertos dicen que la regulación es el mejor camino para un cambio real, el inconveniente es que la legislación toma tiempo para aprobarse. No veremos estos cambios en las políticas de privacidad de inmediato, pero 2019 podría ser un buen punto de partida.

El senador Jerry Moran, un republicano de Kansas, dijo en una audiencia el 27 de noviembre: "Ha quedado claro que Estados Unidos necesita una Ley Federal de Privacidad de los Datos del Consumidor".

Está trabajando en un proyecto de ley de privacidad bipartidista con el senador Richard Blumenthal, un demócrata de Connecticut, que esperan aprobar en 2019.

La llegada de un proyecto de ley federal de privacidad hubiera parecido imposible hace apenas un año, dijo Weinberg. Los grupos de privacidad le hubieran dicho al fundador de DuckDuckGo que era una "pérdida de tiempo" en ese entonces.

"Hablamos y rechazamos cualquier trabajo en esta materia porque parecía completamente imposible", dijo. Ahora DuckDuckGo es un importante partidario de la propuesta de Ley de Privacidad del senador Ron Wyden, que incluiría un periodo de cárcel temporal para los presidentes ejecutivos involucrados en violaciones y filtraciones de datos.

La privacidad no es un problema que solo se olvidará, gracias a las violaciones y los escándalos de abuso de datos que continúan apareciendo. Una vez que has visto lo que las empresas pueden hacer con tus datos, no puedes dejar de verlos, dijo Weinberg.

Si bien 2018 hizo que todos estuvieran conscientes de esto, 2019 parece ser un buen punto de partida para aprobar una legislación.

Hasta entonces, siéntete libre de cambiar tu propia configuración de privacidad.

