Intentamos ser Elon Musk y Twitter nos bloqueó

Getty Images / Erika García

Si te llamas Elon Musk y quieres una cuenta en Twitter, te tenemos una mala noticia. No podrás registrarte con tu nombre en Twitter si no tienes un número de teléfono asociado a tu cuenta.

Twitter está introduciendo nuevas medidas contra el spam y los sistemas automatizados maliciosos que utilizan nombres famosos como el del presidente ejecutivo de Tesla para atraer a los usuarios y ha optado por la opción de bloquear instantáneamente aquellas cuentas que utilizan su nombre y no tengan un número de teléfono asociado.

Según dijo Twitter en su blog oficial, solo el pasado mes de mayo se detectaron más de 9.9 millones de cuentas fraudulentas asociadas a spam o bots.



Muchos de estos bots utilizan como cebo nombres populares como el de Elon Musk para atraer a los usuarios, infiltrándose en las menciones y respuestas a sus tuits ofreciéndoles la "oportunidad" de adquirir una nueva modalidad de tecnología blockchain, para la que deben depositar tokens de criptomonedas de dudosa existencia.

"Como parte de nuestros continuos esfuerzos para combatir el spam y la actividad maliciosa en nuestro servicio, estamos probando nuevas medidas contra aquellas cuentas que son sospechosas de spam", dijo un portavoz de Twitter a The Verge .

La compañía no dijo a la fuente si aplicará la medida con el nombre de otros usuarios famosos por lo que nos hemos puesto en contacto con ellos y quedamos a la espera de respuesta por su parte. Lo que sí tenemos claro es que con el caso de Elon Musk las medidas están en marcha y son contundentes.

Captura de pantalla: Érika García/CNET

Hemos hecho la prueba de cambiar el nombre de una de nuestras cuentas de Twitter por la de Elon Musk y efectivamente, el sistema nos ha bloqueado de manera casi instantánea. Una vez que esto sucede, nos muestra un aviso en el que solicita que agreguemos un número de teléfono para verificar nuestra identidad mediante una llamada o código vía SMS.

Twitter nos permite tener varias cuentas asociadas a un número de teléfono pero los bots no suelen tener este tipo de contacto asociado, por lo que es una manera sencilla de captarlos y bloquear su actividad maliciosa. Por el momento aquellos que se llamen Elon Musk no tendrán problema si tienen un número registrado, aunque según el registro de la Seguridad Social de Estados Unidos, el nombre del magnate tecnológico no es uno de los más populares entre los recién nacidos.