Intel usará dos millones de carros para hacer mapas de las carreteras en 2018

Agrandar Imagen Mobileye

Los vehículos autónomos necesitan mapas detallados en 3D para determinar precisamente dónde están, pero enviar flotas de vehículos de mapeo con lidar y otros sensores es una labor intensa y costosa. Ahora Intel está tomando un atajo aprovechando imágenes de las cámaras de sistemas de seguridad ya instaladas en muchos vehículos de producción.

A través de su reciente adquisición de la compañía Mobileye, que entrega procesadores de imágenes a la industria automotriz, Intel creará mapas en alta definición de las carreteras, y descargará las imágenes a través de las conexiones de datos incorporadas en esos vehículos. Esa información irá a lo que Kathy Winter, vicepresidenta de soluciones de manejo automatizadas de Intel, califica de una matriz vial llamada RoadBook.

Así las cosas, los vehículos tradicionales y los autónomos pueden usar la información para entender mejor la situación en las carreteras por donde transitan, sean asuntos de infraestructura de tráfico o intersecciones complicadas.

Los fabricantes de autos, suministradores de equipos y compañías tecnológicas están trabajando en vehículos autónomos, que tienen el potencial de reducir o eliminar las más de un millón de muertes por accidentes de tráfico que ocurren en el mundo todos los años. Se pronostica que los vehículos autónomos, ya sea de servicio o de propiedad individual, lleguen a las carreteras para 2020.

Intel anunció el año pasado sus planes para construir una plataforma de vehículos autónomos. La adquisición de Mobileye no solamente impulsa ese esfuerzo a través de la tecnología de la compañía, sino que establece una fuerte relación con los fabricantes de automóviles ya establecidos.

El programa Road Experience Managment (REM) de Mobileye es una parte clave de esta tecnología. En este momento ya hay vehículos de Volkswagen y Nissan que usan procesadores de Mobileye, que permiten el frenado automático de emergencia para evitar o mitigar choques, y que contribuirán imágenes a REM. Los vehículos trasmitirán las imágenes a la nube en lo que Intel describe como "paquetes de datos de poco ancho de banda".

Winter dijo que el proyecto planea recibir datos durante 2018 en preparación para el lanzamiento del RoadBook en 2019. En vez de un mapa estático, los vehículos que envían imágenes al sistema podrán actualizar continuamente el RoadBook con cualquier cambio que sus cámaras observen.

Intel planea una plataforma de próxima generación para su tecnología autónoma que usará dos procesadores EyeQ5 que Mobileye planea en este momento, junto con un procesador especial de Intel llamado Atom C3xx4.

Además, Intel se ha aliado con el fabricante chino de vehículos SAIC, y con NavInfo, una compañía de mapeo de ese país, para desarrollar vehículos autónomos para el gigante asiático.

Pero Intel no es la única compañía que crea mapas en alta definición de sistemas viales. El consorcio Here, respaldado por fabricantes de vehículos como Audi y BMW, participa en un esfuerzo similar. Otra compañía, Ushr, has usado tecnología de radar y lidar para mapear carreteras en Estados Unidos. Sus mapas ya se usan en la prestación Super Cruise de Cadillac, que puede manejar el volante, el acelerador y los frenos.

Winter dijo que Intel está interesada en alianzas y que ha invertido en Here. Para que los vehículos autónomos tomen decisiones seguras, tienen que trabajar con un entendimiento común de la infraestructura vial.

CNET y CNET en Español estarán en Las Vegas para traerles los detalles de todos los productos que se anuncien durante la gigantesca feria de electrónica CES 2018.

Sigan aquí toda nuestra cobertura de CES 2018.