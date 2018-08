Puedes pensar en Bluetooth como la útil tecnología de radio que conecta tu teléfono con los auriculares inalámbricos. Sin embargo, Intel la ha utilizado para intentar evitar que nos caigan drones del cielo.

El fabricante de chips ha propuesto un sistema llamado Open Drone ID (algo así como identificación abierta de drones), mediante el cual una nave no tripulada, ya sea guiada o volando bajo control remoto, utilice Bluetooth para transmitir su posición y ubicación para que otros drones puedan evitarla. El miércoles, Intel demostró la tecnología públicamente por primera vez en el Choctaw Nation, en Durant, Oklahoma, uno de los 10 proyectos de prueba de drones seleccionados por el gobierno de Estados Unidos en mayo para tratar de impulsar esta tecnología, potencialmente disruptiva.

Con la propuesta Open Drone ID, los drones transmiten números de identificación únicos, su posición y la de la persona que los opera, la dirección en la que viajan y señales de estatus como "volviendo a casa", "aterrizaje de emergencia" o "en misión automatizada". Sin embargo, el número de identificación no incluye información personal, como nombre y número telefónico del propietario del dron.

Esta tecnología —o una similar, ya que Intel no es la única intentándolo— promete poner algo de orden y seguridad para un futuro potencialmente caótico en el mundo de los drones. Además de las personas comunes que vuelan estas naves no tripuladas en playas y parques, muchas empresas quieren utilizarlos para monitorizar campos y refinerías, para fotografiar bienes raíces y, por supuesto, para entregar paquetes y medicamentos. Suena a que puede ser algo muy útil, sin embargo, nadie quiere que una nave no tripulada surque alegremente el aire para chocar con otro.

La gente puede quejarse sobre las regulaciones de drones, pero hay precedentes de tecnología que plantea riesgos de seguridad.

"La comparación más cercana es con el registro de automóviles y una matrícula para los autos circulando", dijo Intel. "Las decisiones finales sobre qué información transmitir serán determinadas por los responsables de las políticas y normativas en Washington, D.C., no por Intel ni por el grupo de trabajo de ASTM", una organización de estándares que está abordando el problema.

¿Por qué usar Bluetooth para identificar un dron?

El uso de Bluetooth tiene un par de ventajas. Por un lado, está muy extendido y es relativamente barato —el equipo de radio necesario cuesta menos de US$10, explicó Intel. Por otro lado, todos los teléfonos lo admiten, lo que significa que podrás reportar drones que se comporten mal con una aplicación de teléfono inteligente.

Open Drone ID adapta el hardware de Bluetooth para sus propios fines, pero la información que transmite y otros mecanismos internos son diferentes del Bluetooth normal. Por ejemplo, el rastreo de drones volando no requiere ninguno de los molestos procesos de emparejamiento necesarios para conectar un teléfono con la bocina Bluetooth.

El rango es otro factor. Es posible que hayas notado que tu teclado Bluetooth se desconecta si lo mueves alrededor de casa y las paredes bloquean la señal de radio.

En campo abierto, sin embargo, las señales de Bluetooth pueden viajar más lejos. El rango de Open Drone ID es de 200 metros (unos 650 pies) con Bluetooth 4.0 y de 800 metros (alrededor de media milla) con Bluetooth 5.0. Antenas susceptibles en ubicaciones particulares, como aeropuertos, pueden detectar drones considerablemente más lejos que eso.

Sin embargo, no todos cumplen las reglas, e incluso si los descubres mediante Open Drone ID, sigue habiendo riesgos de errores de manejo o malfuncionamiento. Por ello es que también hay compañías como Fortem Technologies, fabricante de un dron que intercepta otros drones y de tecnología de radar para rastrear drones activamente.

Los retos urbanos para la navegación de drones

Los ambientes urbanos, donde hay edificios que obstruyen y reflejan las señales de radio, representan otro tipo de retos. Exactamente cómo afectaría al Open Drone ID, todavía está por verse.

"El rango de alcance disminuye cuando hay una obstrucción a la línea de visión, por lo que tendríamos que hacer más pruebas en zonas urbanas donde los edificios podrían estar en el camino", dijo Intel.

Por supuesto, la compañía fabrica chips para computadoras personales y servidores, pero ha intentado expandirse a nuevas áreas, como automóviles e inteligencia artificial, donde el gasto se está incrementando. El trabajo con drones es parte de eso.

"Como herramienta para la recopilación de información aérea, los drones generan grandes cantidades de datos. Un vuelo de entre 10 y 15 minutos puede generar entre 300 y 500 imágenes, fácilmente 5GB de datos", y muchas empresas hacen muchos viajes diarios, dijo Intel. "La capacidad de cargar todos esa información en la nube y almacenarla, gestionarla, procesarla y analizarla se convierte en un problema de datos e Intel tiene las soluciones para ayudar a resolverlos".

Además, Intel tiene cierta experiencia en evitar que los drones choquen. Ha generado varias pantallas llamativas —algo como fuegos artificiales programables— con cientos de drones dibujando patrones en el cielo.