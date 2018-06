Intel prueba una 'laptop' con batería de 28 horas

Sarah Tew/CNET

Más duración de la batería. Eso es algo que todos lo queremos, pero las baterías no mejoran, al menos no lo suficientemente rápido. Entonces, las empresas tienen que buscar ahorro de batería en otros lugares. Pero cuando se trata de computadoras portátiles, el fabricante de chips Intel puede haber encontrado un verdadero premio gordo. Según la compañía, la nueva tecnología de pantalla de bajo consumo de Intel permitirá que una laptop liviana estándar funcione hasta 28 horas con una carga.

¿Cuál es el secreto? La pantalla. Intel dice que está usando un panel LCD especial de Sharp e Innolux que consume solo 1 vatio de potencia. Eso es la mitad de lo que usaría una pantalla de computadora portátil similar.

Intel dice que un Dell XPS 13 estándar con la pantalla instalada duró 25 horas y 14 minutos, mientras que un prototipo de dispositivo Intel logró las 28 horas completas. En términos más generales, la compañía prevé entre 4 y 8 horas de reproducción de archivos de video locales para sistemas que adoptan la tecnología.

Eso sí, cuando Intel dice "28 horas", debes saber que probablemente no estamos hablando de un uso intensivo. La compañía también afirma que la Dell XPS 13 ya administra 20 horas con una carga, pero en nuestra revisión solo vimos 12 horas de reproducción de video en tiempo real. Eso te da algo de perspectiva.

Intel también dice que su ejecución de 28 horas fue con la pantalla configurada a 150 nits de brillo (más tenue de lo que podría estar acostumbrado) y usando auriculares en lugar de bocinas.

Si deseas aprovechar la duración mejorada de la batería, probablemente no podrás simplemente instalar una nueva pantalla Sharp o Innolux en tu PC actual. Esto requiere la solución de administración de energía de Intel, y The Verge informó que solo funciona con los gráficos integrados de Intel, no con las soluciones de Nvidia o AMD que podrías desear para tus juegos.