Intel establece nuevas metas de diversidad e inclusión para 2030

A medida que los esfuerzos para aumentar la diversidad en la industria de la tecnología avanzan lentamente, Intel está fijando nuevas metas para 2030.

Dentro del reporte de responsabilidad corporativa de Intel, que se da a conocer el jueves 14 de mayo, la empresa dice que aumentará el número de mujeres en puestos técnicos a 40 por ciento y duplicará el número de mujeres y minorías étnicas poco representadas en posiciones de liderazgo. El reporte también cubre otros temas como sostenibilidad, la cadena de suministro y el impacto social.

"Tenemos un historial de fijar metas ambiciosas y de reportar de forma transparente tanto en nuestros avances como en nuestros desafíos. Durante décadas, hemos trabajado para sacar adelante los avances en temas complejos junto a nuestros clientes e inversionistas", dijo Bob Swan, presidente ejecutivo de Intel, en el reporte.

El reporte llega en momentos cuando las empresas de tecnología enfrentan mayor escrutinio sobre la constitución demográfica de su personal. En 2014, cuando grandes empresas de tecnología como Google y Facebook empezaron a publicar sus reportes de diversidad, la industria obtuvo las cifras que comprobaban lo que era bastante obvio: los hombres blancos dominan la industria de la tecnología.

Las empresas han lanzado iniciativas que van desde talleres obligatorios sobre los prejuicios inconscientes y grupos de recursos para empleados hasta esfuerzos de caridad destinados a organizaciones educativas. Con esto, año con año, los porcentajes de mujeres y de grupos minoritarios han aumentado lentamente en la industria de la tecnología. Algunos reportes aún no dan a conocer datos interseccionales (por ejemplo, datos que muestren no solo el porcentaje de mujeres en una empresa, sino también de mujeres de grupos étnicos minoritarios).

En los pasados cinco años, Intel ha sido una de las empresas que ha tratado de ajustar su propio personal para que sea menos homogéneo demográficamente. En CES 2015, el entonces presidente ejecutivo de Intel, Brian Krzanich, dijo que iba a destinar US$300 millones en los esfuerzos por aumentar la diversidad, y dijo que Intel alcanzaría una representación equitativa para 2020. En 2018, Intel logró esta meta, lo que significa que su cuerpo laboral representa el porcentaje poblacional de mujeres y miembros de grupos étnicos. En 2019, Intel dijo que había cerrado la brecha salarial entre hombres y mujeres. La fabricante de chips también invierte US$1,000 millones cada año en "proveedores propiedad de grupos minoritarios". Cerca de US$200 millones de esa suma se destina a compañías proveedoras propiedad de mujeres en todo el mundo.

Intel está fijándose la meta de que el 40 por ciento de los puestos técnicos estén ocupados por mujeres. Esto en vista de que ninguna de las grandes de la tecnología como Google, Apple o Facebook han alcanzado el 30 por ciento en este aspecto. Actualmente, la cifra de Intel está en 27 por ciento.

La directora de diversidad y vicepresidenta de recursos humanos de Intel, Barbara Whye, dijo que Intel estableció la meta de 40 por ciento al considerar otros datos demográficos disponibles, como el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en Estados Unidos (46 por ciento) y el porcentaje de mujeres que se gradúan con títulos universitarios (57 por ciento). Whye también reconoció que es una meta ambiciosa.

"Apuntamos a metas grandes y audaces", dijo Whye, "fijamos estas metas imposibles, y luego aplicamos la mentalidad de ingeniería tal y como lo haríamos con otros temas en Intel o cualquier desafío de ingeniería en Intel".

Intel lanzó una serie de iniciativas para encarar varios temas y fases en que las mujeres y personas de grupos minoritarios tienden a dejar sus trabajos (o no acaban en la industria de la tecnología), como establecer una relación con las universidades de estudiantes afroamericanos, establecer más de 30 grupos de recursos para empleados y enseñar a los gerentes a liderar un equipo más diverso e inclusivo.

También está la meta de duplicar el porcentaje de mujeres y de minorías poco representadas en puestos de liderazgo. Los estudios han demostrado que el contar con líderes diversos pueden ayudar a atraer y retener a un personal diverso.

Cuando se le preguntó sobre pasos específicos que Intel tomaría con respecto a las mujeres de grupos étnicos minoritarios, Whye sacó a colación los consejos internos de liderazgo destinados a empleados afroamericanos e hispanos que se enfocan en crear un canal para el avance hacia puestos de liderazgo.

"No es suficiente contar con representación cuando esta representación no se ve reflejada en los más altos niveles de influencia en la organización", dijo Whye. "Los líderes y los gerentes contratan, avanzan y despiden. Si no cuentas con el nivel correcto de representación, es muy difícil sostener una mezcla inclusiva por la que se ha trabajado tanto en crear".

Más allá de Intel misma, la empresa está empezando a trabajar en lo que denomina Global Index Index. Intel planea reclutar otras empresas en la industria para que se pongan de acuerdo en el lenguaje y métrica a la hora de hablar del significado de la diversidad e inclusión.

Mientras que hay estudios que apuntan que los negocios y equipos diversos son más creativos e innovadores, Whye puso estas metas de diversidad y la necesidad de que la industria en general se diversifique en el contexto de la pandemia del coronavirus.

"Mi preocupación es que hay una voz en una sala de conferencias o en una sala virtual de Zoom hoy que tenga una solución a un problema", dijo "pero esa voz está callada porque no hemos creado una ambiente de inclusión para que se escuche esa voz".