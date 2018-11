Redes sociales recogen visita de Café Tacuba a caravana de migrantes

La música es alimento para el alma. Y así lo entienden Rubén Albarrán y Emmanuel del Real, integrantes de la agrupación mexicaba Café Tacuba, quienes se acercaron al estadio Jesús "Palillo" Martínez para compartir con los migrantes centroamericanos.

En las redes sociales aparecieron a cuentagotas las imágenes de los "cafetas" hasta que los grandes medios de México registraron la visita.

"Utilizar la atención que podemos tener los medios para darle la bienvenida a los caminantes, deseando que estén cuidados, protegidos y que lleguen con bien a su destino a donde han decidido llegar y hablando a nuestros compatriotas para que abramos nuestros corazones y que les brindemos las facilidades para su camino", le dijo Albarrán, principal voz de la agrupación mexicana, al diario Milenio.

Albarrán pidió "que no surjan actitudes xenófobas, pues hay mucha ignorancia, es importante no criminalizar, no discriminar, pues todos somos migrantes, no hay ningún ser humano que sea ilegal".

En las redes sociales se festejó el bonito gesto de los dos integrantes y muchos usuarios subieron fotografías y videos al lado de estos dos artistas.

El estadio Jesús "Palillo" Martínez, ubicado en la alcaldía de Iztacalco de Ciudad de México, es uno de los diferentes albergues que se han habiltado para la caravana de migrantes.

Autoridades mexicanas instalaron carpas, casetas de baño y comedores móviles para aproximadamente 5,500 personas.

La caravana de migrantes es una caminata de ciudadanos centroamericanos, que partió el 13 de octubre de San Pedro Sula en Honduras, en búsqueda de asilo por la violencia que enfrentan en sus lugares de origen.