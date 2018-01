CNET

Después de pasar de ser una red social de fotos a tener historias y directos, el nuevo objetivo de Instagram es tener videollamadas.

Un reporte del sitio Webetainfo, que generalmente publica información de las versiones betas de las redes sociales y apps de mensajería, descubrió un nuevo icono de una cámara en la parte superior derecha del app, que podríamos ver cuando estamos dentro de una conversación con un amigo.

La opción, según la fuente, solo será accesible desde un chat, por lo cual las videollamadas no serán posibles sino has aceptado la petición de chat de una persona que no sigues, algo importante para evitar llamadas de desconocidos.

La nueva función apenas se encontraría en fase de desarrollo, por lo cual no se prevé una actualización inmediata de Instagram. Según la fuente llegará a iOS y Android en los próximos meses.

Facebook mantiene una estrategia de llevar características similares a todas sus apps. La primera en estrenar videollamadas fue Messenger y aunque tardaron en llegar, finalmente llegaron a WhatsApp, en donde se habían convertido en un reclamo necesario por parte de los usuarios. ¿Son necesarias las videollamadas en Instagram? Facebook parece creer que sí.

Instagram mantiene un desenfrenado ritmo de actualizaciones. En las últimas semanas ha estrenado GIFs en forma de pegatinas y según reportes la empresa trabaja para llevar las Instagram Stories a WhatsApp.