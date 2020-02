Buenas noticias, influencers: Instagram comienza a monetizar IGTV

Agrandar Imagen James Martin/CNET

Instagram comenzará a mostrar publicidad en los videos de larga duración de IGTV y los creadores de ese contenido podrán recibir ganancias.

El sitio TechCrunch, así como la filtradora Jane Manchun Wong revelaron el viernes 7 de febrero las primeras evidencias de un programa que permitirá a los creadores de contenido agregar videos de publicidad y monetizar por los anuncios. Hasta ahora, los influencers no han podido monetizar los videos en IGTV.

No obstante, el programa no será para cualquier usuario y aquellos que quieran colocar anuncios tendrán que pasar por unas pruebas de Instagram. YouTube, que ya permite monetizar los videos, también pone algunas restricciones como un número mensual de visualizaciones, así como un número de suscriptores. Tanto TC como Wong no han podido saber cuáles son los criterios que impondrá Instagram a quienes busquen monetizar en IGTV.

Es probable que Instagram tenga requerimientos similares a los de Facebook, matriz de la plataforma de video y fotografía. Por ejemplo, Facebook solicita a los negocios que tengan un mínimo de 10,000 seguidores y 30,000 vistas de no menos de 1 minuto cada una. Si las cuentas cumplen con esos requisitos, Facebook les permite monetizar videos. Facebook entrega a creadores un 55 por ciento de las ganancias por publicidad en sus videos.

La noticia de este programa llega luego de que Instagram reportara ingresos publicitarios de US$20,000 millones en 2019. YouTube, una plataforma que ha dado dinero a creadores desde hace varios años, obtuvo US$15,100 millones en 2019, según cifras oficiales de Google.

Instagram lanzó IGTV como una parte del servicio que permite ver videos de mayor duración y como un competidor para YouTube y TikTok. Sin embargo, luego de más de un año de disponibilidad, el servicio ha tenido un uso limitado. De lo más de 1,000 millones de usuarios con los que cuenta Instagram, apenas siete millones utilizan el servicio, según TechCrunch.