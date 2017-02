Instagram permitirá publicar álbumes de hasta 10 fotos

Óscar Gutiérrez/CNET

Instagram pronto te dará permiso de compartir álbumes de varias fotografías en una sola publicación.

La versión beta de Instagram para Android incluye esta función, que permite subir hasta 10 fotografías y compartirlas en una sola publicación, una práctica que ha sido exclusiva de las marcas que publican su contenido en la red social de fotografía y video.

La función fue descubierta por el sitio Droid-Life, pero CNET en Español ha podido recrear esta función en la versión beta para Android; iOS todavía no incluye esta opción.

Compartir hasta 10 fotografías

Para hacer uso de esta función, primero se debe descargar la versión beta de Instagram para Android. Una vez instalada esta versión del app, hay que ir a la ventana para crear una nueva publicación; al presionar por varios segundos una de las fotos locales, automáticamente aparece la opción de seleccionar hasta 10 fotografías.

Al seleccionar estas fotos, en la siguiente ventana se puede personalizar el mismo filtro para todas las fotografías, o un filtro para cada una de las fotografías. Posteriormente, Instagram muestra todas las funciones para compartir en otras redes sociales y etiquetar personas.

Todo parece funcionar en orden hasta que se llega a la ventana de publicar, pues parece que la función aún no está implementada al 100 por ciento y no se puede publicar el álbum. "El álbum no se publicó", dice la notificación del error.

Instagram no ha dicho ni pío de esta nueva función, pero el hecho de que ya esté semidisponible en la versión beta del app significa que no debe de tardar mucho para aparecer. Mientras tanto, prepárate para ver los álbumes de tus amigos durante sus vacaciones, en la boda de algún pariente o en cualquier contexto que les sirva de pretexto para crear un álbum de sus recuerdos.