Instagram podría esconder el conteo de 'me gustas' del app: reporte

James Martin/CNET

Instagram no quiere que todo sea una competencia en su plataforma y lo podría demostrar con un posible cambio importante a su interfaz.

La red social parece estar considerando la posibilidad de esconder el conteo de "me gustas" que recibe cada imagen, video o Stories en su plataforma. Como parte de un prototipo actual, Instagram dijo que "queremos que tus seguidores se enfoquen en lo que compartes y no en cuántos 'me gustas' reciben tus publicaciones", reportó TechCrunch. Sólo la persona que publicó el contenido original sabrá el conteo real.

Decidir desplegar esta función podría cambiar los hábitos digitales de los usuarios de Instagram, ya que ellos no sabrán qué tan popular es realmente un trozo de contenido. El cambio podría manifestarse en más autenticidad de los usuarios que hacen clics de forma afirmativa porque cuando lo hagan sería porque verdaderamente disfrutan de una foto o video, y no porque otros también marcaron que les gustaba dicha publicación.

La prueba de esconder la característica de "me gusta" fue descubierta por la tecnóloga reconocida por sus filtros Jane Wong, quien la encontró en el código del app Android de Instagram.

Instagram le confirmó a TechCrunch que no probaba este cambio al diseño y que lo que se encontró era solo un prototipo. Sin embargo, dijo que "siempre estamos explorando maneras para reducir la presión [de los usuarios] en Instagram".

