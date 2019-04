Instagram ocultará contenido inapropiado en la sección Explorar

Agrandar Imagen SOPA Images / Getty Images

Instagram quiere evitar que veas publicaciones sexualmente sugestivas.

La red social ha comenzado a reducir las publicaciones que son inapropiadas aunque no vayan en contra de las políticas de la comunidad. Esto quiere decir que las publicaciones sexualmente sugestivas no se mostrarán, no se recomendarán en la sección de Explorar y tampoco en las páginas de etiquetas (hashtags) que es donde los usuarios pueden buscar temas como estilo de vida o moda.

Las publicaciones sugestivas solo aparecerán en el feed de los usuarios que siguen las cuentas que publican el contenido. Facebook dio a conocer este cambio como parte de varias modificaciones a Facebook —y sus plataformas— para vigilar la publicación de contenido.

"Estamos trabajando para garantizar que el contenido que recomendamos sea seguro y apropiado para nuestra comunidad", dice Instagram sobre el nuevo cambio en su página de ayuda a la comunidad. "Eso implica que somos más estrictos en cuanto al contenido que recomendamos a los usuarios en la sección Explorar y las páginas de etiquetas".

Este filtro sobre publicaciones es parte de los esfuerzos de Instagram por evitar la propagación de contenido de desnudos. Instagram solo permite la publicación de fotos de desnudos en esculturas, dibujos o en relación con mastectomía o mujeres amamantando. Instagram dice que los usuarios pueden seguir levantando reportes sobre publicaciones que infringen sus normas.

Puedes leer más sobre los cambios en Instagram, Facebook y Messenger en este enlace. Los cambios fueron anunciados por la red social de Mark Zuckerberg el miércoles 10 de abril.

