Instagram lanza nueva función para luchar contra el bullying digital

James Martin/CNET

Instagram, que ha sido criticada por no hacer lo suficiente por luchar contra el acoso en línea, dijo el lunes 8 de julio que está desplegando nuevas herramientas para encarar el problema.

El app de fotografía propiedad de Facebook anunció en abril durante la conferencia para desarrolladores de Facebook, F8, que estaba experimentando con nuevas funciones para combatir el acoso digital o bullying. Ahora, Instagram está lanzando de forma oficial una función potenciada con inteligencia artificial que le notificará a los usuarios si están a punto de publicar un comentario ofensivo.

Instagram

Cuando un usuario escribe "Eres tan feo y estúpido", por ejemplo, recibirá una notificación que dice "Are you sure you want to post this?" ("¿Estás seguro de que quieres publicar esto?").

"Podemos hacer más para evitar que el acoso tenga lugar en Instagram, y también podemos hacer más para empoderar a las víctimas del acoso para que se defiendan", dijo en un blog Adam Mosseri, el jefe de Instagram.

Mosseri dijo que la empresa ya ha probado la nueva función de AI y que ha incitado a algunos usuarios a que cambien comentarios ofensivos antes de que los publiquen.

La empresa también está probando una nueva herramienta llamada Restrict (restringir) para evitar que los usuarios vean comentarios de los acosadores. Al acosador o bully no se le notificará que sus comentarios han sido restringidos y tampoco podrá ver si has leído sus mensajes directos o si estás activo en Instagram.

Unos adolescentes le dijeron a Instagram que tenían recelo de bloquear, dejar de seguir o de reportar a un bully porque temen empeorar la situación, especialmente si conocen al bully en la vida real.

Cerca del 59 por ciento de adolescentes en Estados Unidos han sufrido de bullying o han sido acosados en Internet. La mayoría piensa que las redes sociales están haciendo un mal trabajo para enfrentar el problema, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Pew de 2018.