Instagram ya está escondiendo los likes –y eso podría alegrarte la vida

Las fotos y videos de Lyndi Cohen en Instagram ilustran el poder de una vida saludable. La nutrióloga australiana presenta comidas que ha preparado para la semana y se mueve con gracia a través de varias posturas de yoga. También comparte fotos en bikini haciendo comparativos para mostrar cómo las fotos glamorosas en la red social divergen de la vida real.

Aún así, la joven de 29 años lidia con un hábito poco saludable: obsesionarse con la cantidad de likes o "me gusta" que reciben sus publicaciones en Instagram.

La cantidad de likes ha llevado a Cohen a cuestionar qué fotos o videos compartir con sus 99,700 seguidores. A pesar de que sabe que no es saludable, Cohen se ha comparado con los usuarios de Instagram más populares. "Podemos volvernos adictos a perseguir likes en lugar de perseguir contenido excelente", dice Cohen.

Ahora Instagram le está dando a Cohen –y a otros usuarios– un descanso de esta fijación por los "me gusta". En una prueba que se extendió a más países el mes pasado, el servicio para compartir fotos propiedad de Facebook está ocultando la cantidad de likes y vistas de video que recibe cada publicación, por lo que el resto del mundo no puede decir cuán popular es. Aún podrás ver los likes y las vistas de video que obtuvieron tus publicaciones, pero el público no lo hará.

La medida destaca cómo las compañías tecnológicas lidian con las características y productos que pueden causar estragos en su salud mental. Por ejemplo, Facebook, Apple y Google introdujeron herramientas el año pasado para limitar el tiempo de pantalla y Twitter está reconsiderando cómo lidiar con los "me gusta" y los retuits. En julio, Pinterest, que eliminó su botón Me gusta en 2017, lanzó actividades de bienestar emocional, como ejercicios de respiración profunda y practicar la gratitud. La aplicación de fotos VSCO, un competidor de Instagram, no muestra públicamente la cantidad de likes que recibe una imagen.

Ocultar los likes podría alterar lo que los usuarios de Instagram deciden compartir en la plataforma y cómo interactúan con otros usuarios. Un portavoz de Facebook dijo que Instagram lanzó la prueba para "eliminar la presión de cuántos likes recibirá una publicación", permitiendo a los usuarios compartir "auténtica y cómodamente" en el sitio.

Este mismo año la foto de un simple huevo dio la vuelta al mundo después de convertirse en la foto más querida en la historia de la red social. La imagen popular se utilizó para crear conciencia sobre la salud mental.

Reducir el estrés que conlleva vivir en línea no se trata simplemente de la salud de los usuarios. Las compañías de redes sociales saben que reducir la presión podría ser bueno para su negocio. Después de todo, si los usuarios no ven las redes sociales como lugares positivos, podría hacer que desconfíen de volver a iniciar sesión en los sitios.

Facebook dice estar entusiasmado con los primeros resultados de las pruebas. Entrevistas con un puñado de personas que participan en la prueba sugieren que algunos usuarios piensan que ocultar los "me gusta" mejorará su salud mental. A otros les preocupa que esto provocará una caída en la participación de los usuarios, lo que les dificultará la promoción de los productos que comercializan en Instagram.

Las redes sociales, de cabeza

Instagram

Ocultar los "me gusta" podría cambiar la forma en que los usuarios se comportan en Instagram, así como la invención del botón "Me gusta" alteró la forma en que las personas actuaban en Facebook y otros sitios. El botón Me gusta, algo común ahora, alimentó la naturaleza competitiva de las redes sociales, transformando muchos sitios en concursos de popularidad.

"El botón 'me gusta' puso a las redes sociales de cabeza", dijo Adam Alter, profesor asociado de marketing y psicología en la Universidad de Nueva York. "Cada 'me gusta' es una prueba de aprobación social, por lo que tener una publicación con muchos 'me gusta' te coloca en un lugar más alto en la escala de estatus social que tener menos o, en el peor de los casos, cero 'me gusta'".

Alter, quien también es autor de un libro sobre la naturaleza adictiva de la tecnología, dice que el éxito del experimento depende de cómo Instagram decide qué publicaciones mostrar en el feed de una persona. El algoritmo de la compañía usa diferentes factores, incluidas métricas de participación, como cuántos "me gusta" recibe una publicación, para decidir qué mostrar más arriba en el feed de una persona.

Ocultar los me gusta, dijo, "disminuye el valor público", pero los usuarios siguen siendo recompensados en privado por la cantidad de me gusta que atraen sus publicaciones.

Instagram probó ocultar los likes en Canadá antes de expandir el experimento a Australia, Brasil, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda en julio. Instagram no quiso decir si la prueba llegará al resto del mundo, para sus más de mil millones de usuarios activos mensuales.

Kasey Lahue, una diseñadora de Sour Bags & Totes, cree que Instagram debería descartar esa idea. Desde que comenzó el experimento, Lahue ha notado una caída en el engagement de sus usuarios. Sus fotos de Instagram solían obtener más de una docena de "me gusta" en los primeros 30 minutos. Ahora, la canadiense de 35 años dice que obtiene unos ocho likes después de tres horas.

"Estaba destinado a ayudar a las personas a no centrarse tanto en los gustos, pero en mi opinión lo ha empeorado", dijo Lahue. "Si quieren mantener la idea, entonces quizás cambien un poco ese algoritmo para que las pequeñas empresas no caigan en el abismo".

Instagram dice que no tiene planes de cambiar el algoritmo del servicio, que determina qué publicaciones promueve, ni deshacerse de los "me gusta" y las vistas de video por completo. La compañía también está recopilando comentarios de empresas y creadores sobre el experimento.

La firma de investigación canadiense Hashtag Paid encuestó a casi 200 creadores canadienses del 15 de junio al 1 de julio después de que Instagram comenzó a ocultar los "me gusta" para algunos usuarios en ese país. La empresa de marketing descubrió que el 51 por ciento de los encuestados ya no veía likes en sus feeds. Más de la mitad de todos los encuestados vieron caer sus "me gusta", y el 18 por ciento de los creadores que tenían sus likes ocultos vieron una caída dramática. Los usuarios también notaron una desaceleración en el crecimiento de los seguidores y menos comentarios en sus publicaciones.

Mellissah Smith, quien dirige una empresa de marketing en Australia y Estados Unidos llamada Marketing Eye, dice que las pequeñas y medianas empresas también han visto caer su nivel de interacción con los usuarios. Si continúa esto, los dueños de negocios, muchos de los cuales usan Instagram para vender su propia ropa o joyas, pueden tener que pagar por más publicidad para que sus publicaciones se vean más en los canales de información de las personas, dijo Smith.

Algo agradable

El ver una baja en la cantidad de likes no es ninguna sorpresa. Un estudio de 2016 de UCLA demostró que a los adolescentes les gustaba mucho más una foto si a otras personas también les gustaba. Los investigadores atribuyeron el comportamiento a la presión de grupo. Ver fotos con muchos "me gusta" también activó una región del cerebro de un adolescente que se dispara cuando las personas experimentan algo placentero, como comer chocolate o ganar dinero, encontraron los investigadores.

Alex Hayes, un surfista australiano, sintió esa presión cuando era más joven y publicaba cosas en la red social para atraer likes. Ese deseo de tener muchos "me gusta" incrementó dramáticamente hace cuando años cuando publicó una selfie truqueada con un tiburón muy cerca. Lo hizo como broma, pero la imagen se volvió viral.

Hayes, de 21 años, dice que las ansias de aprobación social han afectado sus publicaciones. Cuando los usuarios y celebridades de Instagram publicaron fotos de FaceApp, una aplicación que altera tu rostro para hacerte ver mayor, Hayes se montó a la tendencia imaginando la reacción que tendría. "Lo curioso es que lo publiqué pero lo eliminé porque simplemente no se ajustaba a mi contenido", dijo. "Ese no soy yo".

Eliminar los "me gusta" alentará a las personas a buscar la creatividad, en lugar de perseguir la aprobación, dice Hayes.

Cohen, la nutrióloga, dice que no ha visto caer la interacción desde que Instagram comenzó la prueba. Ocultar los me gusta y las vistas de video la ha animado a tomar más riesgos, como publicar imágenes de video en bruto de un maniquí que es demasiado pequeño para adaptarse a la ropa que lleva puesta. Ella ya le dio a la prueba su sello de aprobación.

"Adiós a los me gusta", publicó Cohen. "Bienvenida, salud mental".