Despídete de tus likes de Instagram, dice jefe de red social

Angela Lang/CNET

Instagram empezará a ocultar los likes en Estados Unidos "a partir de la próxima semana", según dijo el presidente ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, el viernes 8 de noviembre durante la conferencia WIRED25.

Wired indicó que después de que la red social pusiera a prueba esta nueva función, finalmente llegará a todos los usuarios en Estados Unidos "la próxima semana", que si bien no es muy exacto, podríamos estar esperando que se aplique cualquier día entre el 11 y el 17 de noviembre.

La red social enfocada en compartir fotos y video, que es propiedad de Facebook, ocultará la cantidad de likes y vistas de video que recibe cada publicación, de esta forma el resto de personas no podrán ver la cantidad de "me gustas" que recibes y por ende, no podrán saber qué tan popular eres. Eso significa que únicamente tú podrás ver los likes y vistas de video en tus publicaciones en Instagram.

La medida podría ayudar a mejorar la salud mental de los usuarios porque los mismos usualmente comparan el número de likes que obtienen sus publicaciones con la cifra que consiguen otros usuarios.

"La idea es tratar de despresurizar Instagram, reducir la competencia, dar a las personas más espacio para concentrarse en conectarse con las personas que aman, cosas que los inspiran", dijo Mosseri.

Contactamos a Instagram para confirmar la información y saber cuándo es que esta medida será aplicada en más países pero no hemos recibido respuesta.

Después de las pruebas realizadas en Instagram, Facebook también empezó a aplicar esta misma medida dentro de la red social. La diferencia es que en Facebook los usuarios verán los emojis en lugar del contador, así como el nombre de una persona en común que haya reaccionado a la publicación. Los comentarios seguirán teniendo el contador así como el número de ocasiones en que se compartió.