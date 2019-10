Instagram desactivó un app que te permitía vigilar a tus seres queridos

James Martin/CNET

Una nueva aplicación busca revivir una de los más aterradoras características de Instagram y alentar a la gente a espiar a sus parejas a través de las redes sociales. Los críticos dijeron que la oferta del app les remite a software de acoso y vigilancia.

A principios de octubre, Instagram quitó la pestaña Seguidos, función que te permitía ver a qué publicaciones les daban Me gusta y los comentarios que dejaban en publicaciones de terceros. Dicha función era ampliamente utilizada como una herramienta de vigilancia.

Like Patrol, que apareció discretamente en la tienda de iOS en julio, no solo revive esa cualidad de vigilancia a la red social, sino que la amplifica. "Piensa en la extinta pestaña 'Seguidos, pero en esteroides", explicó en un correo electrónico Sergio Luis Quintero, el fundador de la aplicación.

No existirá mucho tiempo. En respuesta a una investigación de CNET sobre dicha aplicación, Instagram dijo que los desarrolladores de Like Patrol estaban violando las reglas y ya les habían enviado una orden para que desistieran y cesaran la actividad del app. La red social propiedad de Facebook ha lidiado frecuentemente con terceros que escarban en la información personal de los usuarios sin su consentimiento.

Sacar información de esa manera "viola nuestras políticas y tomamos medidas en contra de compañías que descubrimos haciendo ese tipo de cosas. Like Patrol estaba sacando información de la gente, por lo que estamos tomando las medidas apropiadas en su contra", dijo un portavoz de Facebook.

Aplicaciones como Like Patrol representan solo una de las maneras en que la tecnología ayuda a que haya gente vigilando a otras personas. Las aplicaciones de vigilancia (conocidas en inglés como stalkerware), comúnmente utilizadas en relaciones abusivas, pueden rastrear y enviar información como la ubicación, contactos, registro de llamadas y mensajes a los acosadores. Like Patrol no es stalkerware, pero se acerca demasiado al alentar a la gente a usar la tecnología para vigilar las actividades en redes sociales de otras personas.

"Es vigilar las actividades de alguien, compilar la información y enviarla como un reporte", dijo Wendy Zamora, editora en jefe de la compañía de ciberseguridad Malwarebytes.

Quintero alega que la información que saca es del dominio público. Detectives privados suelen espiar las redes sociales para recolectar información de la gente, y los cuerpos policíacos se infiltran de incógnito para vigilar grupos en Facebook. Like Patrol quiere que la gente normal pueda echar un ojo en sus propias relaciones. En su sitio Web, la compañía escribió: "¿Nuevo chico? ¿Nueva chica? ¿Qué hacen en Instagram?".

Like Patrol promete enviar notificaciones siempre que alguien a quien tú sigues le guste una publicación o haga algún comentario. Entrega la información organizada por género, y le ofrece a la gente una lista de las personas con las que alguien interactúa en Instagram. Incluso asegura tener un algoritmo que señala cuando a la persona le gustan publicaciones de personas atractivas.

Facebook también aseguró que ha sacado Like Patrol de Facebook e Instagram, y la compañía está revisando otras aplicaciones del mismo desarrollador.

Insta-miedo

Like Patrol

Instagram no inventó la idea de espiar a tu pareja, pero su pestaña 'Seguidos', la cual comenzó como una función en 2011, ayudó a normalizarlo, dijo Jennifer Grygiel, profesora asistente en la Universidad de Syracuse que estudia las redes sociales.

Deshacerse de la pestaña 'Seguidos' no eliminó las inseguridades y el comportamiento celoso de la gente. Y el hueco que dejó inspiró la creación de aplicaciones como Like Patrol, que intervienen y aumentan la vigilancia.

"Facebook construyó esta cultura. Las apps solo satisfacen las necesidades de un público que ya estaba listo", dijo Grygiel.

Cuando Instagram se deshizo de la pestaña 'Seguidos', también eliminó puntos de datos en los que Like Patrol dependía. En respuesta, Quintero dijo que el equipo desarrolló su propio algoritmo para navegar por Instagram y las personas que sigues, recogiendo información de sus Me gusta y comentarios, para organizarlos en un solo lugar.

El app busca sacar provecho de las inseguridades de la gente, cobrando tarifas de suscripción por el servicio para que las personas puedan seguir espiando a otros en Instagram. El app cuesta US$2.99 por una suscripción semanal y US$80 por un plan anual. Quintero dijo que hay menos de 300 personas suscritas.

No debes dar tu consentimiento para que la aplicación te siga. Cualquiera puede usar Like Patrol y recibir notificaciones de cada movimiento tuyo, siempre y cuando te sigan en Instagram. Aunque puedes mantener tu perfil como privado o bloquear a las personas en Instagram, Like Patrol no les avisa a los usuarios cuando están siendo rastreados mediante la aplicación.

Quintero defendió su aplicación diciendo que de hecho mejoraría las relaciones y la privacidad alejando a la gente del uso de Instagram.

"Nuestra esperanza en el mediano y largo plazo es que si la suficiente cantidad de gente sabe de nuestra existencia, piensen dos veces antes de comportarse de manera indebida", dijo.

Los críticos dijeron que el app podría, en cambio, alentar la vigilancia en las relaciones y podría acabar empeorando las cosas en relaciones ya de por sí abusivas.

"Cuando hablas de esto en el contexto de abuso doméstico, esto podría encender las pasiones de la gente que utiliza las redes sociales como una forma de control", explicó Zamora. "Esto podría, potencialmente, molestar a alguien que estuviera creando tormentas en un vaso de agua".