Instagram dejará de mostrar la actividad de los usuarios que sigues

Angela Lang/CNET

Para bien o para mal, Instagram desaparecerá la pestaña Seguidos (Following), la cual te permitía ver la actividad de los usuarios que sigues, como sus comentarios o Me gusta.

La red social empezó a quitar esta función —no a todos los usuarios— a principios de agosto, según reportó BuzzFeed News. Sin embargo, no es hasta hoy que Instagram confirmó que sí, "a partir de hoy [7 de octubre], eliminamos la pestaña Seguidos de Instagram", aseguró una vocera de la red social a CNET en Español.

De acuerdo con Instagram la razón principal para remover esta pestaña es el pequeño número de usuarios que la utilizaban. Además, "hemos escuchado directamente de los usuarios que no consideran que la pestaña Seguidos sea una característica muy útil", dijo Instagram por correo electrónico.

A lo largo de esta semana dicha pestaña desaparecerá por lo que solo podrás ver tu propia actividad y ya no la de los demás. Instagram indicó que cuando lanzaron Seguidos, en 2011, su propósito era ayudar a los usuarios a descubrir nuevas cuentas ya que mostraba lo que tus amigos seguían. Sin embargo, las personas actualmente utilizan la sección de Explorar para encontrar nuevas cuentas, lugares y hashtags.

"La gente no siempre sabía que su actividad estaba expuesta", dijo Vishal Shah, jefe de producto de Instagram a BuzzFeed News. Shah también comentó que la pestaña Seguidos ya no solo no cumplía su propósito, sino que sorprendía a los usuarios cuando se enteraban que su actividad era mostrada.