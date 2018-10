Instagram compartirá tu ubicación con Facebook: reporte

Agrandar Imagen Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Facebook obtendrá la información de ubicación y posición GPS de los usuarios de Instagram, de acuerdo con TechCrunch.

Según el reporte, Instagram lleva tiempo desarrollando una nueva función de privacidad llamada Location History que permitiría a los usuarios compartir el historial de ubicación con Facebook. Esto permitirá que Facebook obtenga la ubicación exacta de los usuarios, dice TC, incluso cuando no se utiliza la aplicación.

La recolección de esta información será de utilidad para Facebook para mostrar publicidad a los usuarios con base en los sitios que frecuentan. La información de ubicación aparecerá en los ajustes de actividad en Facebook, la cual ya incluye un mapa de los lugares en los que han estado los usuarios.

La noticia de esta función llega a días de que Adam Mosseri, ejecutivo e integrante del círculo más cercano a Mark Zuckerberg, tomara las riendas de Instagram tras la renuncia de los fundadores Mike Krieger y Kevin Systrom. La llegada de Mosseri ha levantado sospechas de que Facebook intente ordeñar más datos de los usuarios de Instagram, ahora que un ejecutivo de confianza de Zuckerberg ocupa la cúpula del servicio.

Facebook, que prometió no mezclar la información de la red social con la información de WhatsApp (un servicio que adquirió en 2014 por US$19,000 millones), fue demandada por reguladores europeos por incumplir dicha promesa y tuvo que pagar una multa de US$122 millones.

Un representante de Facebook dijo a TC que no han lanzado ningún nuevo ajuste de ubicación, pero que normalmente trabajan en funciones beta que llegan (o no) a la versión final del app. El portavoz de la red social también dijo que Instagram no almacena el historial de ubicación de usuarios, pero mantendrá informados a los usuarios si esto cambia en el futuro.

TC obtuvo capturas de pantalla de la función y su fuente obtuvo acceso a la función pudiendo obtener más información. "Cuando Location History está encendido, Facebook periódicamente agregará tu ubicación actual de forma precisa a tu Location History incluso si abandonas el app".