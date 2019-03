Instagram permitirá adelantar o retrasar videos

Instagram está probando una nueva función que hará felices a los amantes de las publicaciones en video.

Jane Manchun, una usuaria que gusta de descubrir funciones escondidas en apps muy famosos, reveló que Instagram está incluyendo una barra de desplazamiento en las publicaciones de video, esto para que los usuarios puedan navegar a cualquier parte del video.

Instagram ya permite navegar en videos dentro de su aplicación, pero solo en transmisiones en vivo o transmisiones grabadas. Los usuarios pueden adelantar o retroceder en uno de esos videos ya que suelen ser de larga duración.

De acuerdo con la evidencia de Manchun, la barra de desplazamiento aparece en la parte alta de la publicación, apenas debajo del nombre del usuario. El usuario puede mostrar esta barra al mantener presionada la publicación por unos segundos (aunque intentamos replicar sin éxito esta función).

Hay evidencia de que esta función está en desarrollo desde el año pasado, cuando otros usuarios la vieron activa en sus aplicaciones. Instagram no respondió de forma inmediata a la solicitud de comentarios de CNET en Español.

Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Card: Todo lo que anunció la manzana: Apple anunció un montón de novedades en su evento de servicios desde Cupertino: Apple News Plus, Apple Card, Apple TV Plus y más.

¿Cómo comprar teléfonos Huawei en Estados Unidos?: La marca china fabricante del Huawei P30 Pro no vende oficialmente la mayoría de sus teléfonos en Estados Unidos, pero sí existen tiendas autorizadas en donde puedes comprarlos con garantía.