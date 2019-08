Instagram desmiente al dueño de 8chan sobre el manifiesto del tirador de El Paso

Captura de pantalla por CNET

Instagram dijo el martes que el manifiesto de odio relacionado con el supuesto tirador de la masacre perpetrada en El Paso, Texas el sábado 3 de agosto no fue subido primero a la red social propiedad de Facebook, como lo había sugerido el dueño del extremista foro anónimo 8chan donde fue descubierto originalmente.

Una vocera de Facebook dijo que se deshabilitó una cuenta de Instagram vinculada con el sospechoso el sábado. La cuenta había estado inactiva durante más de un año, aseguró.

Instagram copera actualmente con las autoridades, agregó la vocera, y dirigió cualquier pregunta adicional al FBI. La agencia, sin embargo, declinó hacer comentarios.

La declaración vino después de que Jim Watkins, dueño del foro 8chan, sugirió en un video de YouTube que el documento había sido publicado en su sitio por un usuario diferente, mas no el tirador. Watkins, quien aparece frente a una imagen de Benjamín Franklin en el video, dijo que el sitio había "alertado" a las autoridades del manifiesto cuando apareció.

Aunque no lo declaró directamente, Watkins dijo que el tirador -- acusado de matar a 22 personas y herir a otras dos docenas en el ataque en un Walmart en la ciudad fronteriza en Texas -- había publicado el documento en Instagram. No dio a conocer, sin embargo, ninguna evidencia que sustentara lo dicho.

"Antes que nada, el tirador de El Paso publicó en Instagram, no en 8chan", dijo Watkins. "Después, alguien cargó el manifiesto [en la página]. Sin embargo, ese manifiesto no fue publicado por el atacante de Walmart. Yo no sé si él lo escribió o no, pero es claro que no fue publicado por el asesino".

8chan es un imán de trolls que se regodean con violentas publicaciones racistas y sexistas. El video de Watkins estaba titulado "Disculpen las molestias, prevalecerá el sentido común", una referencia aparente al manifiesto de 2,300 palabras, que tenía por título "La verdad inconveniente".

La cuenta de Twitter del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó el martes una solicitud a Watkins de comparecer frente al Congreso. El representante Bennie Thompson, Demócrata de Missouri y presidente del comité, junto con el representante Mike Rogers, republicano de Michigan, escribieron la carta e hicieron referencia al tiroteo en El Paso como "al menos el tercer acto de violencia extrema de supremacía blanca" vinculado con el mencionado foro anónimo.

"Los expertos han descrito a 8chan como una plataforma que amplifica las visiones extremistas, lo que lleva a la radicalización de sus usuarios", escribieron los congresistas en la carta. "Los estadounidenses merecen saber qué está haciendo, si es que está haciendo algo, el dueño y operador [del sitio] respecto de la proliferación de contenido extremista en 8chan".

La cuenta oficial de 8chan en Twitter publicó una imagen del correo electrónico enviado por Watkins al comité del Congreso el martes en respuesta a la carta citada. El tuit dice que el correo de Watkins fue "identificado como spam". En su correo electrónico dice que está volviendo a Estados Unidos -- actualmente vive en Filipinas -- y estará disponible para hacer una llamada telefónica.

"Tengan la seguridad de que no soy un extremista", decía el correo electrónico.

Tras el descubrimiento del manifiesto en el foro 8chan, el sitio dejó de recibir soporte técnico de servicios como la plataforma de seguridad Cloudflare. Temprano el lunes 5 de agosto, el sitio salió del aire y un tuit de su cuenta oficial dice que estará desconectado entre 24 y 48 horas.

Fredrick Brennan, fundador de 8chan y que ya no está vinculado con la página, le dijo el 4 de agosto al periódico The New York Times que el sitio debe cerrarse. "No le hace ningún bien al mundo", dijo al periódico. "Es completamente negativo para todo el mundo excepto para los usuarios que están ahí. Y ¿saben qué? También es negativo para ellos. Solo que no se dan cuenta".

Previamente este año, el responsable del ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda y el tirador en el ataque a una sinagoga en California publicaron en 8chan sus manifiestos.

Watkins y los administradores de 8chan no han respondido por el momento a una solicitud de comentarios.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 6 de agosto de 2019 y se modificó el 7 de agosto con la postura de Instagram con relación a la publicación del manifiesto del asesino de El Paso.