En esta insignia de la NASA salen esos androides que estás buscando

Un pedazo de Star Wars irá al espacio. La nueva insignia de la misión creada para la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) como laboratorio nacional estadounidense incluye a unos cuantos androides conocidos y otras estructuras, según anunció esta semana el Center for the Advancement of Science in Space (CASIS) o Centro para el Avance de la Ciencia en el Espacio.

La insignia o parche tiene la forma del Millennium Falcon de Han Solo, con la Estrella de la Muerte también representada ("eso no es una luna"). Se puede ver a los androides BB-8, K-2SO y Chopper y también la ISS en un cielo colorista y en una pose que les recordará a los fans esa película original de Star Wars.

"El diseño del parche quiere evocar el mismo espíritu de asombro que sentía Luke Skywalker mirando los soles gemelos de Tatooine", explicó Doug Chiang, de Lucasfilm, en un comunicado de prensa.

No sólo el parche ha conseguido unir el universo ficticio de Star Wars con la exploración espacial en la vida real. La ISS saldrá muy visiblemente en la serie web Science and Star Wars, diseñada por Lucasfilm en colaboración con IBM.

"Esta colaboración conecta la promesa científica de la Estación Espacial Internacional con la inspiración científica de la icónica franquicia de Star Wars", dijo el presidente y director ejecutivo de CASIS, Gregory H. Johnson.