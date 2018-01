Hace dos años, Naughty America causó revuelo en la feria de electrónica CES, donde hizo su debut en el mundillo de la pornografía en realidad virtual, o para ser más específicos, de videos 3D en 180 grados que se pueden ver con gafas de VR.

Este año, Naughty America regreso a la feria y se apostó en un pequeño espacio de demostración atrás de uno de los pabellones más ajetreados. Al igual que en años pasados, la compañía estaba mostrando videos 3D en 180 grados en unas gafas Samsung Gear VR. Los videos están mejor hechos, y están producidos con cámaras más pequeñas y de mejor calidad. Pero la idea general es la misma.

Lo distinto es el próximo experimento de la empresa en la realidad aumentada, algo que dio pistas el año pasado. Este año, tenía preparada una demostración. "Reduce tus expectativas", me dijo Ian Paul, el director de información de Naughty America, "es el primer prototipo que hemos hecho".

No era lo que esperaba.

Me muestra una aplicación en un iPad. Veo a una bailarina en medio del pabellón, vestida, dando vueltas y posando. Es una imagen en 3D, no es un video ni un escaneo. La bailarina no está cerca, sino a la distancia.

Es una demostración hecha con ARKit, una herramienta de Apple para crear contenido en realidad aumentada en teléfonos y tabletas. El app, según Paul, llegará pronto al App Store, y no posee ningún contenido no apto para menores. Se trata de modelos de las estrellas de los videos porno que están vestidas y parecieran estar en la misma habitación que tú. No es muy distinto a apps existentes como Holo, que pone a imitadores de personalidades célebres en tu casa.

La demostración de la bailarina es extrañamente realista (Paul dice que la empresa intentó usar escaneos en 3D de fotos, pero que no se veían tan bien). A veces, la gente que va caminando por la habitación puede romper la ilusión al traspasar la imagen de la bailarina, pero en general es bastante efectivo. Pero, ¿cuál es el objetivo? La parte más inusual de este app de realidad aumentada es que se está desviando del porno y el entretenimiento para adulto para convertirse en algo más aceptable para un público más amplio. Es como si Naughty America se esforzara por convertirse en una marca que traspase la industria de la pornografía".

"No estamos denominando esto como porno AR", dice Paul. "Y hay una razón: queremos adentrarnos en las tiendas de apps". Admite que la empresa no ha tenido éxito en este aspecto, y que no tiene idea de si va a funcionar.

Pero, ¿está surgiendo esto porque la realidad virtual se ha estancado? Paul dice que el uso en VR, basado en lo que ha observado, se ha atascado y que Naughty America "está limitada por la adopción [de la tecnología VR]".

Aun así, del 25 por ciento al 40 por ciento de su base de usuarios está utilizando la realidad virtual. Los dueños de unas Oculus Rift son la mayor audiencia, seguidos de los propietarios de unas Samsung Gear VR.

La realidad aumentada en un teléfono es más fácil de usar, y más dispositivos ya funcionan con AR. Después de un par de años decepcionantes para las ventas de las gafas VR, esto no nos sorprende.

Aunque los apps de realidad aumentada en los teléfonos son impresionantes al principio, mi experiencia con ellos es que son novedades que amainan pronto. ¿Es AR el próximo grito del porno después de VR? ¿O sólo el más reciente acto de magia en una feria de tecnología plagada de ilusiones y espejismos?

Si la demostración es una señal, parece que el app sirve más como una propaganda que una experiencia inmersiva. Son una versión de las bailarinas holográficas de Blade Runner 2049.

No son interactivas pero, como dice Paul, es un experimento.

Con la colaboración de Suan Pineda.