Tenemos dos advertencias para ti antes de que te vayas al cine a ver Incredibles 2: para empezar es mejor que vuelvas a ver The Incredibles porque esta nueva película arranca en el momento justo en el que terminó la primera. Y han pasado 14 años desde ambas. Si no te da tiempo a volver a ver la primera, te refrescamos la memoria rápidamente: La familia de superhéroes formada por Helen (Elastigirl), Bob (Mr. Incredible) y sus tres niños han salvado el día y aprendido a vivir mejor con los superpoderes que tienen. Al salir de una competición deportiva en la que participaba el pequeño Dash -- tratando de no usar demasiado su poder de extrema velocidad -- los cinco se enfundan sus trajes rojos de superhéroes tras la aparición de un nuevo villano: Underminer...

La otra advertencia que tenemos que hacerte es que vayas a ver la película habiendo comido bien. El corto de Pixar que precede a la proyección de esta película se titula Bao y es una oda a la familia y a la importancia de la comida en la cultura china. Vas a relamerte viendo cómo sus personajes preparan e ingieren empanadillas al vapor y rellenas de carne del tipo baozi o bollitos de algo que tiene pinta de ser dulce y delicioso.

Si sigues nuestros dos consejos -- y eres fan de The Incredibles -- esta nueva propuesta de Pixar no te va a defraudar. Y sí, la espera ha valido la pena. Su director y guionista Brad Bird, que también escribió y dirigió la primera película, sabía desde el principio que para esta historia quería que los papeles se intercambiaran y fuera Bob el que se quedara en casa a cuidar de los niños y Helen la que tuviera que salir a trabajar. Un cambio que encaja perfectamente con la sensibilidad del momento. Además de dar lugar a situaciones de lo más divertidas como Bob gritando cosas del estilo: "¡Nada de bombas de azúcar bajo mi guardia!", cuando trata de que los niños no desayunen cereales azucarados. Mi preferido en realidad es su: "¿Por qué han cambiado las matemáticas?", cuando tiene que ayudar a Dash a hacer los deberes en esta materia siguiendo un método que no debía enseñarse cuando él iba a la escuela.

Aunque más allá de mensajes feministas y personajes femeninos fuertes (que abundan en esta película a la que sí, vuelve la siempre elegante diseñadora de moda e icono Edna Mode) lo mejor de Incredibles 2 es Jack-Jack. Y eso te lo está diciendo alguien a quien ni siquiera le gustan demasiado los bebés. Al final de Los increíbles el público descubrió que el pequeño de la familia no era el único "normal" del clan y en realidad también tiene superpoderes. En esta película es su familia la que se entera de sus habilidades, además de un pobre mapache con quien el pequeñín protagoniza una secuencia de lucha en el jardín que te va a arrancar más de una carcajada. Jack-Jack es uno de los protagonistas principales de esta película y -- a pesar de que todavía no haya aprendido a hablar -- vas a disfrutar cada uno de sus minutos en pantalla.

Los momentos de carcajada abundan en realidad. Como cuando Dash trata de argumentar con sus padres que para él ser un superhéroe y pelearse con los malos es algo que "define quien soy". Un momento muy divertido y que se ha visto como una parodia del "es lo que hago lo que me define" de Batman Begins. O cuando el mismo Dash dice sobre su hermana Violet, algo huraña tras un desengaño amoroso: "¿Está teniendo adolescencia?".

Luego está la moraleja claro. El mensaje principal de la película parece ser que la paternidad y maternidad son un acto de heroicidad en sí mismos. Y qué tan duro es salir a atrapar malos y ser un superhéroe, como quedarse en casa y asegurarse de que todo vaya bien. También hay un tímido comentario hacia el momento de adicción telefónica y a las pantallas que vivimos actualmente. El otro malo de esta película se llama Screenslaver y logra hipnotizar a todo aquel que esté mirando una pantalla. Y ya sabemos que en nuestra sociedad hay pantallas por todas partes.

Pero no te preocupes, Bird no quiere que tengas la sensación de que ver su película sea como comerse un plato de verduras. Él prefiere más bien que sea un postre, nutritivo, pero más atractivo de consumir. Así que ante todo Incredibles 2 te va a entretener y su trama -- no necesariamente predecible -- te mantendrá atrapado hasta el final.

Incredibles 2 se estrena en Estados Unidos el 15 de junio. La película llega a Latinoamérica a partir del 14 de junio. En España Los increíbles 2 se estrena el 3 de agosto.

