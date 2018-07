Incredibles 2 supera a The Incredibles en la taquilla global

¿Quién ganaría en una pelea, la película The Incredibles de 2004 o la secuela de 2018, The Incredibles 2? En este momento, la nueva entrega va al frente. Aunque la secuela solo ha estado en los cines durante dos semanas, ya superó los números de la taquilla mundial de la primera película.



The Incredibles 2 ha recaudado hasta ahora US$646.8 millones (comparado con US$633 millones en todo el mundo generados por la película original), de los que US$200 millones provienen del mercado internacional (que incluyen US$40.8 millones recaudados en China). Eso la convierte en la segunda película de Pixar más taquillera de todos los tiempos (detrás de Finding Dory) y el tercer título animado más rentable de la historia.

"Lo más impresionante es que la película sólo se está exhibiendo por los momentos en aproximadamente 51 por ciento del mercado internacional", informa Box Office Mojo.



La película se estrena en Francia esta semana y luego debutará a mediados de julio en el Reino Unido y Corea del Sur, para continuar su exhibición en otros países hasta finalizar su estreno en Alemania a fines de septiembre.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.