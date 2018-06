Pixar

El director Brad Bird nos quiso dejar claro cuando lo entrevistamos hace unas semanas que Incredibles 2 no se está sumando al movimiento #MeToo porque sea lo que toca. "Alguna gente ha dicho que teníamos en mente el movimiento #MeToo porque nuestra protagonista en esta película es una mujer. Pero tuve esa idea justo al acabar la primera película", nos dijo el cineasta sobre el hecho de que en esta secuela sea Elastigirl la que salga a trabajar y Mr. Incredible se quede en casa con los niños. Bird añadió que en Pixar simplemente explican las historias que quieren contar.

Pero se nota que esta Incredibles 2 es un poco distinta de la primera Los increíbles, que se estrenó hace 14 años. Su sensibilidad está más adaptada al espíritu e idiosincrasia de nuestros tiempos, ¿pero hasta qué punto? Y aquí es donde debemos advertirte porque sí, vamos a hablar del feminismo en esta secuela de la historia de la familia de superhéroes de Pixar. Así que si todavía no has visto Incredibles 2 o al bebé Jack-Jack robando todo el protagonismo, deja de leer. Este artículo viene lleno de spoilers.

Ahora que ya hemos dejado las cosas claras, desglosemos las muestras de feminismo -- o tal vez no tanto -- en Los increíbles 2.

Elastigirl triunfa

Cuando Winston Deavor se pone en contacto con los superhéroes para tratar de legalizarlos de nuevo, no quiere ni a Frozone ni a Mr. Incredible como caras visibles de su movimiento. Sino a Elastigirl. Sabe que Helen no sólo hará las cosas bien y atrapará a los malos, al final del día lo hará con un poco más de disciplina (o menos destrozos) que los otros dos. Sobre todo que Mr. Incredible.

De modo que la hasta entonces ama de casa, se enfunda en un traje de superhéroes oscuro -- que Edna Mode jamás hubiera diseñado -- y deja a su marido encargado de los niños para irse a luchar contra el mal. Y lo cierto es que se lo pasa bastante bien, sobre todo conduciendo la moto especialmente pensada para su elasticidad que Evelyn Deavor ha diseñado para ella.

Screenslaver es una mujer

El malo de la película acaba siendo en realidad una mala: Evelyn Deavor. Harta del empeño de su hermano por hacer volver a los superhéroes, igual que se hartó del empeño de su padre por salvaguardarse en ellos (algo que les costó la vida a él y a su madre), Evelyn se propone a hundirlos. La ejecutiva quiere acabar de arruinar la imagen de las personas con superpoderes y los hipnotiza mediante pantallas que les dicten lo que deben hacer, aún en contra de su voluntad.

Más allá de la moraleja detrás de ese poder que parecen tener las omnipresentes pantallas, he de decir que esperaba que ambos hermanos Deavor estuvieran detrás del villano de la película, incluso simplemente Winston. No imaginé que la mala fuera a ser Evelyn en solitario. Seguramente porque no hay tantas instancias de villanas de este tipo de Hollywood. Ya sabes, que tengan el aspecto de una ejecutiva bohemia con un peinado moderno, ojos eternamente adormilados y suenen como Catherine Keener.

Pixar

Violet toma las riendas

"No es su culpa que los superhéroes sean ilegales. No es que no me gusten las chicas fuertes. Tengo bastante seguridad en mí mismo", le dice el adolescente Tony al agente Rick Dicker al explicarle que vio a Violet vestida de superhéroe, la reconoció y no sabe por qué no se atrevió a saludarla. Poco después de esto, Dicker procedió a borrarle esa parte de la memoria del chico pero acabó borrando a Violet por completo de sus recuerdos. Pero en todo caso, esas palabras de Tony son una de las declaraciones feministas más potentes de la película.

Aplaudimos también la iniciativa que toma finalmente Violet -- después de pasar por un ataque de lo que su hermano Dash diagnostica muy acertadamente como "adolescencia" -- volviéndose a presentar a Tony.

Y cuando al final de la película la familia de ella lleva a la pareja de adolescentes al cine -- pero tropiezan con una fuga de criminales por el camino -- la chica deja a Tony a las puertas del cine, le da dinero para que se compre una entrada y palomitas y le dice que volverá en breve. El hecho de que estén mostrando a una adolescente que prefiere ir a atrapar a malvados -- porque es una heroína y ese es su trabajo -- a tener una cita con el chico que le gusta es otro de los momentos de mayor feminismo de la película.

Edna sigue siendo buena en todo

Gracias a Edna Mode, Bob consigue resolver los cada vez mayores problemas que le supone un bebé Jack-Jack con más superpoderes de los que hemos alcanzado a contar con los dedos de ambas manos. Mr. Incredible no quiere admitir frente a Elastigirl que las cosas no acaban de ir bien en casa desde que ella se fue y en lugar de eso decide hacerle una visita a la diseñadora de moda.

A Edna no sólo se le da bien diseñar trajes para superhéroes (sin capas), también es buena hurdiendo frases inteligentes y llenas de moraleja del tipo "si se hace bien, la paternidad y maternidad son un acto de heroicidad". Además de eso, tiene buena mano con los bebés y consigue encontrar la solución perfecta para lidiar con Jack-Jack. Todo en un tiempo récord. Y siempre fabulosa, darling.

La película pasa el test de Bechdel

Si Los increíbles ya pasaba el test de Bechdel, esta Incredibles 2 lo hace con creces. Sí, hay más de una y de dos y de tres mujeres con nombres y apellidos en la película. Sí, hablan entre ellas. Y sí, lo hacen de algo que no sean hombres. Elastigirl y Evelyn sobre todo parecen compartir una conexión especial desde el principio de la película (al menos hasta que la primera descubre quién es realmente la segunda). También hay cierta relación de admiración y camaradería entre Elastigirl y Voyd, una nueva superheroína descubierta por los Deavor y que tendrá un papel especialmente importante al final de la película, ayudando a Elastigirl a vencer a Evelyn.

Pixar

Aunque tal vez no sea tan feminista como parece

Así que sí, Incredibles 2 pasa el test de Bechdel. Pero hay algunas cosas que me hicieron plantearme si realmente la película es tan feminista como nos hace creer. Para empezar Mr. Incredible nunca acaba de darle mucho apoyo a la carrera de su esposa. Más bien está accediendo a quedarse en casa cuidando de los niños porque es la única forma que tiene para hacer lo que realmente quiere: volver a ser un superhéroe. Tal como se lo explica a su amigo Frozone: tiene que tener éxito en el hogar y con los niños, para que Elastigirl pueda tener éxito en su misión y entonces vuelvan a legalizar a los superhéroes y ellos puedan dedicarse a eso de nuevo.

Por si eso fuera poco, al final de la película, con Screenslaver vencida y los superhéroes legalizados, Elastigirl parece demasiado feliz para mi gusto de volver a casa y ser una vez más una ama de casa. ¿No te parece?

Y es que el nuevo título de Pixar suma puntos positivos por su tratamiento de algunos temas pero sigue sin ser todo lo progresista que podría haber sido. Y a ti, ¿te ha parecido que Incredibles 2 era bastante feminista o debería haber hecho más esfuerzos en esta dirección? Tal vez, igual que a mí, también te hubiera gustado que esta película -- como el resto de títulos de Disney -- hiciera un intento más visible por incluir a personajes de la comunidad LGTB en sus historias. En todo caso, déjanos tus opiniones en los comentarios.

