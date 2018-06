Pixar

A diferencia de la mayoría de directores que trabajan en el estudio de animación Pixar, a Brad Bird no le gusta codirigir sus películas con un socio. El cineasta y ganador de dos premios Oscar (The Incredibles, Ratatouille) nos contó esto y algunos otros secretos de su próximo proyecto durante un evento de prensa celebrado en Pixar, en Emeryville, California, para presentar Incredibles 2.

Esta secuela se estrena 14 años después de la película original y seguirá narrando las desventuras de una familia de superhéroes tratando de mantener oculta su extraordinaria identidad.

Los increíbles 2 arranca justo en el momento en el que termina la acción de la primera película. ¿Por qué?

Cuando empecé a trabajar en la idea de la película original fui a una tienda de cómics y me di cuenta de que cada superpoder se ha hecho ya en algún momento. Después de esa pequeña revelación me di cuenta también de que en realidad no estoy muy interesado en los superpoderes. Lo que me interesa es la idea de tener una familia y un motivo por el que ocultar esos poderes. Así que escogí los poderes basándome en quiénes son estos personajes en la familia. De los hombres se espera que sean fuertes. Por eso Bob tiene superfuerza. Las madres se dividen entre mil cosas diferentes, por eso hice que ella fuera elástica. Los adolescentes son inseguros y están a la defensiva. Por eso hice que Violet tuviera campos de fuerza e invisibilidad. Los niños de 10 años son bolas de energía. Y los bebés son algo desconocido. Y eso era Jack-Jack. Aparentemente el primero normal de la familia y al final de Los increíbles nos damos cuenta de que es el comodín. Una especie de navaja suiza de superpoderes. No me interesa ver a Jack-Jack con edad de ir a la universidad. Me interesa ver a mis hijos crecer, pero para estas películas quiero algo más icónico.

La primera película se estrenó antes de la superpoblación en taquilla de superhéroes. ¿Te da miedo la competencia actual?

Me recuerda un poco a lo que pasó con los westerns a finales de los 50. Si tenías televisión, el 95 por ciento de lo que podías ver era un western. Estamos un poco en esa fase y nos pone las cosas muy complicadas a nivel narrativo. Es fácil volverse loco y pensar: "¿Para qué intentarlo siquiera? Todo se ha hecho hasta la saciedad". Pero traté de volver a aquello que nos hace únicos.

Esa idea de una familia...

La película explora muchas ideas en realidad. Cuando creas algo así esperas que sea divertido y entretenido. Pero hay sitios en los que puedes poner ideas y añadir un poco de dimensión. La primera y más importante misión de la primera película era entretener a todo el mundo. Y luego tienes cosas como el papel de los hombres y las mujeres, los padres y madres. ¿Cómo ven el mundo los adolescentes? La crisis de la mediana edad... Y esta vez volvemos a tener ideas como los papeles de hombres y mujeres. La importancia de que los padres participen. La importancia de dejar que las mujeres también se expresen mediante su trabajo. El hecho de ser padre o madre como un acto de heroicidad. Pero si empiezo a señalarlas y decir que la película va sobre eso, no estoy describiendo la película de forma precisa. Es como si estuviéramos comiendo brócoli, sin postre [risas]. Me gusta la nutrición, pero la prefiero dulce.

Algunos de los temas de los que estás hablando parecen encajar perfectamente con los temas de opinión pública del momento. ¿Fue a propósito?

Alguna gente ha dicho que teníamos en mente el movimiento #MeToo porque nuestra protagonista en esta película es una mujer. Pero tuve esa idea justo al acabar la primera película. Es la idea más vieja que hay en esta película, además de explorar los poderes de Jack-Jack. No respondemos al tema del momento, también porque nuestras producciones son muy largas. Simplemente explicamos las historias que queremos contar.

George Pimentel

Hay muchos fans de la primera película, ¿cuántos retos planteó eso respecto a esta segunda?

Es una distracción pensar en ello, complacer a una audiencia que no está definida. Es vieja, joven, del este, oeste, norte, sur, conservadora, liberal y todo el mundo que hay en medio... Lo mejor es pensar en lo que me gustaría ver cuando voy al cine y las cortinas se abren. De esa forma puedes conectar con la persona que quiere que le cuenten una historia.

¿Pero no sé si ha sentido las críticas por haber hecho una secuela?

Muchas secuelas son una forma de hacer dinero. Y hay un dicho en la industria, que no soporto, que dice que si no haces otra película, estás dejando dinero en la mesa. Pero esa no es mi motivación. Lo que quiero es hacer algo con lo que la gente vaya a disfrutar de aquí a 100 años. Y está claro que si hubiéramos hecho esto por dinero, no hubiéramos esperado 14 años [risas]. Desde un punto de vista financiero no tiene sentido esperar tanto.

En Pixar suelen trabajar en parejas para dirigir sus proyectos, pero no es tu caso. ¿Por qué?

Hay un millón de maneras diferentes de hacer una película y una de las cosas fantásticas de esta empresa es que permite precisamente eso. Pero en realidad siempre miro a los otros cineastas y pienso: "¿Por qué habrán querido cederle parte de la película a otra persona?". Y ellos siempre me miran con cara de: "Cállate". Es la mejor forma de lidiar conmigo, decir que me calle [risas].

Incredibles 2 se estrena en Estados Unidos el 15 de junio. La película llega a Latinoamérica a partir del 14 de junio. En España Los increíbles 2 se estrena el 3 de agosto.

