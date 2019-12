In the Heights te va a hacer bailar con su tráiler

Macall Polay/Warner Bros.

Ya está aquí el primer tráiler de In the Heights, la película musical basada en la obra de teatro del mismo género concebida y con canciones de Lin-Manuel Miranda, que trabajó en la versión teatral de In the Heights antes de saltar a la fama por su musical Hamilton.

"Las luces se encienden en Washington Heights... El aroma de un cafecito caliente se siente en el aire justo afuera de la parada del metro de la calle 181, donde un caleidoscopio de sueños impulsa a esta comunidad vibrante y unida. En la intersección de todo se encuentra Usnavi (Anthony Ramos), el simpático y magnético dueño de la bodega, que ahorra cada centavo de su rutina diaria mientras sueña, imagina y canta sobre una vida mejor", explica la sinopsis oficial de la película.

Jon M. Chu de Crazy Rich Asians es el director de esta película. In the Heights se filmó en Nueva York, en la comunidad de Washington Heights. Melissa Barrera (Vida), Dascha Polanco (Orange is the New Black) y Jimmy Smits complementan el reparto.

In the Heights se estrena el 26 de junio de 2020.