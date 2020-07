buz istock.com

El 15 de abril es la fecha límite para presentar tu declaración de impuestos por lo que aún tienes tiempo para arreglar tus papeles y presentarla. Sin embargo, sabemos que existen contratiempos que podrían impedir que realices tu declaración a tiempo y por esa razón, aquí te decimos qué opciones tienes.

Empecemos con lo básico, existen dos tipos de penalidades al no presentar tus impuestos o al no pagarlos. Puede ser una falla al presentar (FTF por sus siglas en inglés) que es el tipo de multa que se aplica cuando no se presenta la declaración de impuestos a tiempo. Por otro lado, está la falla al no pagar (FTP por sus siglas en inglés) que es la multa que se aplica cuando el contribuyente no paga a tiempo lo que debe.

Si no le debes dinero al IRS, lo que tendrás que hacer es comunicarte directamente con el IRS al 1-800-829-1040 para pedir una extensión de tiempo o se te aplicarán penalidades. Una vez que tengas tu extensión tendrás hasta el 15 de octubre para presentar tu declaración. Recuerda, entre más te tardes en presentar tus impuestos, más tardará tu reembolso en llegar.

Ahora, si le debes dinero al IRS, la situación es menos alentadora, ya que IRS espera tu pago antes del 15 de abril. De no poder realizarlo, lo que deberás hacer es comunicarte directamente con el IRS para hablar de tu extensión y arreglo de pago.

"El IRS determina cuánto tiempo, cuál es la cantidad y cuál es el interés que tú vas a pagar, ya sea que lo pagues, que hagas el arreglo de pago por dos semanas o que hagas el arreglo para pagarlo [de forma] mensual pero eso ya lo haces directo con el IRS", comenta Dianifer Rodriguez, quien trabaja en la Ventanilla de Asesoría Financiera del Consulado de México en Los Ángeles.

Sin embargo, es importante destacar que este arreglo trae consigo penalidades e intereses, por lo que si al principio debías US$1,000, al final podrías terminar pagando US$1,500. "Para evitarse las penalidades y los intereses es mejor que traten de pagar lo más pronto posible o en un tiempo corto para que no tengan que pagar más de la cuenta", agregó Rodriguez y de hecho, si pagas más del 90 por ciento de tu deuda, el IRS podría eliminar las penalidades.

Un consejo para el próximo año

Rodriguez, quien ayuda de forma gratuita a los contribuyentes a realizar sus declaraciones, recomienda a los contribuyentes realizar pagos anticipados al IRS a lo largo del año. De esta forma, en lugar de realizar un pago grande durante la temporada de impuestos, podrás distribuirlo por todo un año y así podrías evitar pagar penalidades e impuestos al pedir una extensión. Además, si se llega a pagar de más no pasa nada, ya que el IRS realiza la devolución del sobrante.

