Prepara tus impuestos en línea: Comparamos los mejores servicios en EE.UU.

Quizás escuchaste en su momento que Estados Unidos aprobó el año pasado una ley de reforma tributaria que cambió muchas cosas, conocida como TCJA.

Si piensas que preparar tus impuestos todos los años es divertido, te gustará saber que los cambios significan todo tipo de modificaciones a las reglas y 400 o más formularios nuevos o modificados que completar.

Pero no hay que temer, porque ahí están a la mano muchos proveedores de software para hacer tu declaración de impuestos. Estos servicios, en forma de un software descargable, un formulario en la web o, cada vez más, un app para smartphone, hacen de preparar tus impuestos algo menos doloroso y más un diálogo de preguntas y respuestas.

¿Crees que no hay software gratis para preparar los impuestos? Uno de los servicios recomendados, Credit Karma, es completamente gratuito.

Escoger el software adecuado para preparar tus impuestos puede ser tan complicado como calcular cuánto le debes al gobierno. Tienen numerosas características y lo que ofrecen no se explica debidamente o está escondido en la letra pequeña.

La siguiente guía facilita el proceso con descripciones de las ofertas más destacadas, sus características y precios, y una guía de cómo usarlas.

Declaración de divulgación: CNET podría recibir una comisión por los productos presentados en esta página.

Entender la Ley Tributaria

Suponiendo que decidas realizar el proceso en línea para evitar complicaciones, debes conocer algunos aspectos básicos de la ley que pueden afectarte. El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) ha preparado un documento útil que explica estas cosas, y probablemente también debes buscar en la página digital de la autoridad fiscal de tu estado.

Los cambios más obvios son nuevas tasas tributarias y nuevas cifras para la deducción estándar.

Las nuevas tasas son 10, 12, 22, 24, 32, 35 y 37 por ciento.

Las nuevas deducciones son US$12,000 para solteros o casados que declaran por separado, un aumento en comparación con US$6,350 el año pasado; US$24,000 para los que declaran juntos, en comparación con US$12,700 el año pasado, y US$18,000 por jefe del núcleo familiar, de US$9,350 el año pasado.

Si desglosas tu declaración de impuestos, en lugar de tomar la deducción estándar, eso también cambia. La buena noticia es que puede deducir más que en años pasados si estás en una categoría de ingresos superior. Asimismo, se ha reducido la cifra de referencia para deducir algunos gastos médicos. Las reglas para la deducción de los intereses hipotecarios y préstamos contra el valor acumulado de la vivienda también han cambiado. El crédito por hijos también aumenta este año y hay un nuevo crédito que puede reclamarse por otros dependientes.

Los nuevos formularios no se publicarán hasta finales de diciembre de 2018 o principios de enero de 2019. Pero algunos de estos cambios deben facilitar las cosas. Por ejemplo, el IRS ha estado trabajando en una nueva versión del formulario básico 1040, que es la mitad de largo del anterior, y también reemplaza a los formularios 1040A y 1040EZ.

Algo en lo que debes pensar de inmediato es la retención. Las reglas de retención por parte de los empleadores han cambiado y el IRS aconseja que revises cuánto te están reteniendo en el trabajo, para evitar tener que devolver mucho al IRS si la cantidad no es suficiente. Hay una calculadora en línea en la página del IRS que desglosa los cambios en la nueva ley.

Ofertas de software para impuestos

Estos son algunos factores básicos que distinguen los servicios: precio, nivel de asistencia "en vivo" por parte de una persona, seguros o garantías.

Los programas han evolucionado de una plataforma de CD-ROM (para los que todavía recuerdan qué es eso) a la web y apps de smartphone. Tres proveedores —Intuit TurboTax, TaxAct Online y H&R Block— todavía ofrecen software que pude descargarse e instalarse en tu PC o Mac, o te lo envían en un CD.

¿Quieres declarar tus impuestos desde tu iPhone? Seis proveedores ofrecen aplicaciones móviles completamente funcionales para smartphones con sistemas operativos iOS o Android, que te permiten hacer la declaración desde la palma de la mano: Intuit, TaxAct, H&R, Tax Slayer, Credit Karma y Happy Tax Service.

La nueva tendencia es más apoyo personalizado. TurboTax, de Intuit, incluye por primera vez una conversación gratuita con un contador público certificado (CPA, por sus siglas en inglés) cuando estás en el proceso de llenar los formularios en el sitio de TurboTax, a diferencia de la descarga del programa, conocido como TurboTax Live. Cuando creas tu cuenta en el sitio de Turbo Tax y comienzas a llenar la información sobre tus finanzas, aparece un botón en el extremo superior derecho que dice Live Tax Advice. Si haces clic en ese botón se establece una ventana de video unidireccional en que puedes ver al experto pero él no te puede ver a ti. La tecnología permite al CPA mirar los documentos contigo en tiempo real.

H&R Block, que tiene una red de oficinas en todo Estados Unidos, ofrece verificar tu declaración, un servicio llamado Tax Pro Review, que comienza con la declaración del 2019.

Por su parte Tax Slayer ofrece conectarse contigo por chat o por teléfono con "personal registrado con el IRS"-

Y Free Tax USA ofrece chats en línea con un "especialista tributario" entre 9 a.m. y 9 p.m., hora del este.

Liberty Tax y Jackson Hewitt son otras dos firmas que, al igual que H&R, tienen oficinas en todo el país, aunque no queda claro de inmediato qué servicios prestan exactamente. Liberty promete un apoyo "multicanal de 360 grados", sin especificar qué significa eso en la práctica. Jackson Hewitt señala que "se pueden cobrar cargos adicionales" por visitar sus oficinas, sin especificar la cantidad.

La asistencia personal, en general, es parte de los servicios pagados, y hay otras cosas que los proveedores usan para que uses otros servicios que te puedan cobrar. Qué tipo de declaración haces —eres soltero, jefe de núcleo familiar, casado pero declaras por separado, y otros— son casos en que los proveedores comienzan a ofrecerte paquetes que pueden manejar declaraciones más complicadas.

Otro beneficio de usar un servicio pagado incluye la capacidad de enmendar declaraciones después de presentadas.

Garantías y la letra pequeña

Los otros grandes atractivos de los servicios pagados son las llamadas garantías. Aquí es donde la letra pequeña puede complicar las cosas.

Los 11 proveedores incluidos en esta lista ofrecen algún tipo de seguridad de precisión. La más común es garantizar que si otro software tributario es capaz de ofrecerte un reembolso mayor, el proveedor te devolverá lo que le pagaste. TaxAct Online también ofrece pagar la diferencia entre el reembolso que te consiguió y el que otro programa pueda ofrecerte, por un máximo de US$100,000. Obviamente, esto implica que tendrás que usar más de uno de estos programas, que probablemente no es el caso de la mayoría de las personas, razón por la cual tal promesa parece una propuesta de bajo riesgo para los suministradores.

Otra garantía es reembolsarte por cualquier penalidad incurrida por hacer la declaración con el suministrador. TurboTax indica que "te pagará la penalidad e intereses" incurridos. Otra garantía es apoyo en caso de una auditoría del IRS, pero el significado de esa garantía varía. TurboTax indica que si tu declaración es auditada, te reembolsará lo que te costó el servicio pero no te apoyará en la auditoría. Por su parte, TaxAct te reembolsa el costo de una auditoría por un máximo de US$100,000.

TurboTax también ofrece un paquete separado, llamado Max Defend & Restore, que se ofrece a través de una alianza con una firma llamada TaxAudit.com. El plan Max plan, que cuesta US$45 adicionales, promete que un experto en impuestos te defenderá en caso de que te escojan para una "auditoría al azar" y promete una póliza de seguro de $250,000 contra el robo de identidad.

Free Tax USA ofrece ayuda de un "especialista en auditoría" si usas su edición Deluxe, no el servicio básico gratis, pero no paga ninguno de los costos asociados con la auditoría. Si es algo que realmente te preocupa, un suministrador que ofrece explícitamente un producto que cubre ciertas cosas es Free1040, que vende seguro contra auditorías estatales y federal, por US$30 y US$20, respectivamente. Este servicio lo describen como "seguro para cubrir el costo de defenderte" y promete el servicio de contadores públicos y "agentes autorizados", es decir, personas que han aprobado un examen del IRS o trabajado en IRS, quienes "manejarán todo el proceso para que no tengas que ver directamente con el IRS".

El precio depende de muchos factores

El precio de todos estos paquetes va desde completamente gratuito, como Credit Karma, que no cobra por ninguna de sus ofertas, hasta cientos de dólares por Happy Tax, una firma que en realidad es una red de contadores públicos y agentes autorizados. En todos los casos, no pagas nada inicialmente por el servicio, sino cuando envías la declaración al IRS. Y la mayoría de los proveedores te permiten pagar el servicio con un cargo deducido del reembolso, si es que te van a devolver dinero. El precio de las versiones descargables o en CD es generalmente un poco mayor que los servicios en línea. Los apps de smartphone los descargas gratis a tu móvil, y el precio del servicio es similar al precio en línea de cualquier paquete que escojas.

La cuestión del precio es más compleja de lo que parece, porque el precio de muchas de las ofertas no se ha fijado en este momento. Lo que ofrecen las compañías en sus páginas digitales son precios basados en el software del año pasado. Intuit, creadores de TurboTax, por ejemplo, me dio que los precios de TurboTax que pagarás para las declaraciones en abril del próximo año están "sujetos a cambio" y que las cifras a la vista ahora en la página es el costo del año pasado. "Los precios se basan en cuando usted envía la declaración", dice Intuit.

De manera similar, H&R Block dijo que "los precios a veces cambian a finales de marzo o principios de abril".

Lo más probable, también, es que los precios aumenten. Por ejemplo, Liberty Tax te permite comenzar el proceso en línea y entonces, a la mitad, te indica que hagas clic en un botón para proceder al próximo paso y "asegurar tu precio". Pero una vez que haces eso, te presenta un menú de precios que son más elevados de lo que se indica al principio en la página. Por ejemplo, la versión EZ, con un precio de lista de US$12 en la página, termina costando US$20. Liberty dice que todavía no ha actualizado los nuevos precios al inicio de su página.

Todos estos servicios te permiten comenzar con una versión gratis. Incluso Liberty Tax, que no ofrece específicamente una versión gratuita, te permite comenzar a escribir tu información antes de decidirte por un producto.

Si comienzas con la versión gratuita, verás incentivos frecuentes para usar una versión de pago, o, si empezaste de plano con una versión pagada, a usar paquetes más costosos. Por ejemplo, si hace poco cambió tu estatus laboral, por ejemplo, a trabajador independiente, te invita a comprar un paquete que te ayude a detallar todos tus gastos, como la factura de internet y los insumos.

Dada la naturaleza cambiante de los precios en este momento, hay una oportunidad intrigante: comenzar tu declaración con varios suministradores, probarlos y desechar los que no te gusten antes de enviar la declaración.

Ten en cuenta que casi todos estos servicios exigen un pago extra por enviar la declaración al IRS, y un pago adicional por cada declaración federal adicional a la original. También hay pagos adicionales si deseas modificar las declaraciones federal o estatales de años anteriores.

Beneficios adicionales

Un tipo especial de servicio, apoyado hasta el momento por un par de empresas, es el trato especial de las criptomonedas, como bitcoin. TurboTax ofrece "tomar en cuenta con toda exactitud las pérdidas y ganancias de transacciones en criptomonedas" como una característica única de su paquete Deluxe, de US$140. Por su parte, Happy Tax tiene todo un abanico de ofertas que varían en precio según el número de transacciones. Los paquetes de Happy Tax son bastante costosos, comienzan en US$600 y llegan a US$3,500, facturados anualmente.

Sin importar las características de cada servicio, algunos dicen que es más conveniente regresar a un suministrador que ya hayas usado. Si usaste TurboTax en el pasado, por ejemplo, tan pronto como escoges un paquete el programa te indica que va a importar la declaración del año anterior, lo que puede ahorrar tiempo. Eso es importante por varias razones, como si recibiste un reembolso el año pasado, hay que determinar si ese rembolso es gravable.

Recuerda que si ganas un ingreso más modesto, el IRS ofrece asistencia para hacer la declaración electrónicamente. Una opción es un equipo de preparadores voluntarios que ayudan a las personas que ganan $54,000 o menos, llamado VITA y TCE. Más información sobre ese servicio en la página del IRS.

El otro es Free File, una iniciativa que comenzó en 2003 y está dirigida a los que ganan $66,000 o menos al año. Free File te ofrece un menú de software de varios suministradores en esta lista, entre ellos Intuit TurboTax, H&R Block y TaxAct.

Los proveedores

Turbo Tax by Intuit: CD, en línea, móvil. Los precios de lista van desde US$40 por la edición Basic descargable hasta US$90 por la versión para empleados independientes, y todos los paquetes imponen cargos adicionales de entre US$50 y US$70 por tener un contador público a la mano, y US$50 por el servicio Max. Las declaraciones estatales cuestan US$20 cada una en las versiones en línea, y gratis con las ediciones Deluxe, Premium o Home & Business descargables. Por lo general ofrece la mayor cantidad de herramientas. Una buena característica es poder seguir la pista a las donaciones caritativas, de manera que puedes usar el programa el año completo para computar tus deducciones en el momento de hacer la declaración. De hecho, puedes empezar a usarlo ahora mismo.

TaxAct Online: CD, en línea, móvil. Los precios de lista van de US$10 por la versión Basic en línea hasta US$97 por el paquete descargable/CD para empleados independientes. Las declaraciones estatales van de US$20 a US$37 en dependencia del paquete. TaxAct Online promete US$100,000 de cobertura si encuentras un reembolso mayor en otra parte, y $100,000 para cubrir los costos de una auditoría si el programa la provoca. Un buen extra es una bitácora de todas las veces que accedes a tus documentos en línea, incluida la dirección IP de la computadora en cuestión, en caso de que quieras asegurarte que nadie más tiene acceso a tu cuenta. Todavía no puedes empezar con tu declaración, así que tendrás que esperar hasta que comience el período tributario de 2019 para crear tu cuenta.

H&R Block: CD, en línea, móvil. Los precios de lista van desde US$19 por el paquete Basic descargable hasta US$80 por el paquete en línea para empleados independientes. Las declaraciones estatales cuestan entre US$30 y US$40 en dependencia del paquete. Se ofrece un app para smartphones. Tax Pro Review promete un nivel adicional de asistencia de la red de contadores públicos de la compañía. Ya puedes comenzar a trabajar con el programa.

Tax Slayer: En línea o móvil. Los precios de lista van desde US$24 por el Classic hasta US$47 por el paquete para empleados independientes. Las declaraciones estatales cuestan US$29 adicionales cada una. Las ofertas de apoyo incluyen Ask a Tax pro, por teléfono o correo electrónico. Los paquetes Premium y para empleados independientes te colocan al principio de la fila, al menos en la versión Classic. Puedes empezar a trabajar en el programa ahora mismo.

Free Tax USA: Solamente en línea. Una de las ofertas más baratas, con solamente una versión pagada, la Deluxe, que cuesta US$7 (no se ofrece ninguna versión descargable). Las declaraciones estatales cuestan US$13 extra. El apoyo incluye un chat en línea entre 9 a.m. y 9 p.m., hora del este, de lunes a vienes, pero solamente para la versión Deluxe, no la gratuita. De manera parecida a Tax Slayer, te da prioridad por encima de los usuarios de la versión gratuita. Algo positivo adicional es la capacidad de presentar "declaraciones enmendadas ilimitadas sin costo extra". Puedes empezar a trabajar con este programa ahora mismo.

Liberty Tax/eSmart Tax: Solamente en línea. Los precios de lista van desde US$20 por la versión EZ hasta US$75 por la Premium (no se ofrecen versiones descargables). Los precios de eTax son ligeramente más bajos, mientras que la funcionalidad parece ser comparable. Tiene un app para smartphones de funcionalidad limitada, que es sencillamente un directorio de las oficinas de Liberty Tax en todo el país. El apoyo incluye un chat en línea de 9 a.m. a 5 p.m., hora del este, y una red de oficinas de contadores públicos en todo el país. Promete "apoyo de 360 grados" y "apoyo multicanal". Puedes comenzar a crear tu cuenta ahora mismo, pero la funcionalidad total para preparar tu declaración no comienza hasta el 26 de diciembre.

Credit Karma: En línea o móvil. Con el único suministrador que no ofrece versiones pagadas, hasta las declaraciones estatales son gratuitas. Este producto es parte de la cartera de servicios de Credit Karma, que incluye tarjetas de crédito y varios tipos de préstamos, con los que la compañía gana una comisión. La oferta de garantías es mínima: no ofrece seguro contra auditorías o penalidades, y si consigues un reembolso mayor de otro suministrador, lo más que te ofrece es un certificado de US$25. Puedes comenzar a crear tu cuenta, pero todavía no puedes comenzar a trabajar en tu declaración.

Jackson Hewitt: Solamente en línea. Todavía no se han anunciado los precios para este año. La compañía tiene una red nacional de contadores públicos, aunque "se cobran cargos separados" por esas visitas. La compañía ofrece pagar cualquier penalidad e intereses incurridos por las declaraciones, una garantía de devolución de dinero si encuentras un reembolso mayor, y el reembolso de cualquier pago incurrido por no declarar con el programa. Tienes que esperar a más adelante para comenzar a trabajar en tu declaración.

Free1040TaxReturn: Solamente en línea. Los precios de lista incluyen US$30 por cada declaración federal o estatal electrónica, US$7 si lo haces en papel. El apoyo incluye un centro de asistencia 24/7 por teléfono o correo electrónico. Ofrece "seguro contra auditorias" federal y estatales por US$30 y US$20 extra, respectivamente. Tienes que esperar a más adelante para comenzar a trabajar en tu declaración.

Happy Tax Service: En línea o móvil. Es la oferta más costosa de todas, con precios que van desde US$100 por el paquete básico Starter hasta US$500 por el Premium. Todas las versiones incluyen una declaración estatal gratuita. Tiene una red de contadores públicos y agentes certificados. Con este servicio tienes una reunión inicial para completar los formularios, entonces un contador público prepara tus documentos y entrega la declaración en un promedio de 2 hora. Cuenta con una amplia selección de paquetes para declaraciones con criptomonedas.

Para comenzar

Aunque muchas personas demoran la declaración de impuestos hasta última hora, algunos servicios te permiten comenzar desde ahora mismo, sin pagar nada por el momento, incluso antes que los nuevos formularios estén listos, y antes de recibir muchos de los documentos que necesitas, como el W2. Un beneficio de este enfoque es que es posible probar las fases iniciales de las versiones en línea antes de comprometerte con una compra, y evaluar si la interfaz satisface tus necesidades.

En todos los casos el proceso comienza con tu dirección de correo electrónico, escoger una identificación de usuario y una clave. Es posible que tengas que recodar varias claves, dado que crearla es una de las primeras cosas que hay que hacer. Por esa razón, debes tener a mano una libreta para anotar las claves o usar tu navegador para guardar las claves de distintos suministradores.

Por lo general, el sistema te envía un código de confirmación por mensaje de texto al número telefónico móvil que entregues. (En el caso de Liberty es un correo electrónico). Debes mantener tu teléfono a la mano para poder escribir el código correspondiente para continuar el proceso.

Pero puedes dejar la declaración temporalmente y regresar a trabajar en ella más tarde: para ello, usas tu identificación y clave, y sigues por donde ibas, y todo lo que hagas se guarda automáticamente. En algunos casos, cuando regresas, después de iniciar la sesión, te enviarán de nuevo un código único, por correo electrónico o mensaje SMS, que tienes que usar para reanudar el trabajo en la declaración.

En todos los casos te piden que escojas y respondas a tres preguntas de seguridad, que debes anotar también en tu libreta.

En el caso de Credit Karma, te pedirán que escribas los últimos cuatro dígitos de tu número del Seguro Social, y que entonces confirmes alguna información sobre ti mismo, como si tienes una préstamo hipotecario. Esto es para verificar tu identidad, dice la compañía.

Si es la primera vez que haces tu declaración con este proveedor, debes entrar toda información sobre tu categoría de declaración, si tienes dependientes o alguien más te puede reclamar como dependiente.

Si comienzas desde cero con uno de los servicios, te pedirán que incorpores la declaración del año anterior, por lo general en forma de un archivo PDF, subiéndolo desde tu navegador.

En este momento solamente hay cuatro ofertas que te permiten comenzar a hacer tu declaración ahora mismo: TurboTax, H&R Block, Tax Slayer y Free Tax USA. En cualquier caso, hasta que los nuevos formularios estén disponibles, no podrás hacer mucho en ninguno de estos paquetes. Pero es una buena forma de comenzar a recopilar los documentos que necesitas, probar las ofertas y empezar a evaluar el grado de complejidad de tu declaración este año.