¡Ponte las pilas! Todo lo que debes saber para hacer tu declaración de impuestos

Esta nueva temporada de impuestos es diferente a las anteriores, ya que en 2018 entró en vigor una nueva ley tributaria con varios cambios que se verán reflejados en tu declaración de este año. Sin embargo, deberás saber que con esta nueva ley, te han quitado o te quitarán menos dinero de tu cheque de pago, factor por el cual tu devolución puede ser mucho menor o incluso, también habrán personas que tengan que pagar impuestos que antes no habían pagado.

Para hacer todo un poco menos complicado, aquí te decimos las cosas que debes saber antes de iniciar tu declaración anual de impuestos.

¿Quiénes deben declarar impuestos?

Básicamente todas las personas que trabajen en Estados Unidos deberán presentar una declaración de impuestos antes del 15 de abril de 2019, aunque hay excepciones y diferencias, según la edad, estatus e ingresos.

Si todavía tienes dudas, con esta tabla sabrás si estás obligado a presentar impuestos de acuerdo a tus ingresos.

Estatus Edad al 31 de diciembre de 2018 Debes presentar si tu ingreso bruto anual es: Soltero Menos de 65 Al menos US$12,000

65 o más Al menos US$13,600 Casados presentando en conjunto Ambos esposos de menos de 86 Al menos US$24,000 en conjunto

Ambos esposos de 86 o más Al menos US$26,600

Un esposo menor de 65 Al menos US$25,300 Casados presentando por separado N/A Al menos US$12,000

Menos de 65 Al menos US$18,000

65 o más Al menos US$19,600 Viudo (a) Menos de 65 Al menos US$24,000

65 o más Al menos US$25,300

Si aún así te quedan dudas sobre si tienes o no, que presentar tu declaración puedes realizar este cuestionario del IRS. Sin embargo, el cuestionario está disponible sólo en inglés.

¿Qué documentos necesitas?

Primero que nada es importante que tengas a la mano tu Número de Seguridad Social (SSN, por sus siglas en inglés) o tu número ITIN (más sobre esto más abajo). Después deberás tener un Formulario W-2, el cual es otorgado por tu empleador u otras declaraciones de ganancias, como lo son los formularios 1099 y el 1099-INT, ambas para contratistas independientes. También es importante que tengas una prueba de cobertura de seguro de salud, recibos para donaciones, gastos médicos y negocios. Y por último, deberás determinar tu estado civil.

En cuanto a la cobertura de salud deberás saber que California, hoy en día, no exige que los residentes cuenten con seguro de salud. Sin embargo, la penalización por no tenerlo es de aproximadamente US$700, y es vigente para tu declaración de impuestos de 2018.

¿Qué pasa si no tengo SSN?

Las personas que no tengan o no puedan tener un SSN por su estatus migratorio deberán solicitar un Número de Identificación Personal del Contribuyente, ITIN por sus siglas en inglés, que es un número de identificación utilizado por el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés).

Este número de nueve dígitos servirá para realizar los trámites correspondientes a los impuestos. Para obtenerlo, deberás completar el Formulario W-7. Este formulario te solicitará información que compruebe que eres extranjero y tu identidad.

Es importante mencionar que el ITIN no te autoriza trabajar en Estados Unidos y tampoco te hace beneficiario del Seguro Social. Para consultar más información sobre ITIN, en español, haz clic en este enlace.

¿Dónde consigo los formularios de impuestos?

Existen varias opciones para obtener los formularios, la forma más práctica es descargarlos por Internet, aunque también puedes obtenerlos llamando al 1-800-829-3676 (presiona 2 para español). Otras opciones para obtener estos formularios es por medio de una oficina de correo (USPS), en bibliotecas públicas y en centros de asistencia al contribuyente del IRS.

Aquí puedes descargar los formularios de impuestos estatales.

Multa por falta de seguro médico

Que no te sorprendan, en esta declaración todavía puedes ser acreedor a una multa si es que en algún mes de 2018 no contaste con seguro médico. Sin embargo, a partir de 2019 el Pago de Responsabilidad Compartida, ley que requería que las personas contaran con un nivel mínimo de cobertura de seguro médico, ya no aplicará. La verdad es que a estas alturas ya no hay mucho que hacer al respecto más que pagar la suma indicada.

Dependientes dentro y fuera del país

Con la pasada ley tributaria, las personas que tenían dependientes fuera o dentro del país, recibían un crédito. Sin embargo, este año es muy diferente para las personas que no cuentan con un SSN y que en cambio, cuentan con ITIN. "El año pasado por cada niño que tenías ciudadano y tú como papá ITIN, te daban casi US$1,000 por cada uno. Este año el papá tiene ITIN, los hijos seguro social, automáticamente esos créditos los quitaron", dice Dianifer Rodriguez, quien trabaja en la Ventanilla de Asesoría Financiera del Consulado de México en Los Ángeles.

¿Qué formas de pago hay disponibles para realizar mi declaración?

Para pagar no hay excusas, ya que existen muchas formas de pagar tus impuestos federales. Puedes hacerlo en un pago directo desde una cuenta bancaria, con una tarjeta de crédito o débito, por medio del sistema electrónico de pago de impuestos federales, con un cheque o giro postal e incluso, algunos estados aceptan pagos en efectivo. Aquí puedes encontrar más información sobre opciones de pagos.

¿Cómo recibo mi reembolso?

A la hora de declarar tus impuestos es importante saber que las personas que lo hacen de forma electrónica y eligen depósito directo, reciben sus impuestos antes que los demás. Puedes elegir el depósito directo sin importar si presentas en papel o de forma electrónica y esta vía asegura que recibirás tu reembolso en menos de 21 días. Además, la presentación electrónica reduce los errores en la declaración y es más seguro.

Si piensas que tu reembolso se extravió, fue robado o destruido, puedes comunicarte con el IRS después de los 21 días (si hiciste una declaración electrónica) o luego de seis semanas si lo enviaste por correo postal. Según el IRS, la herramienta IRS2Go te indicará cómo comunicarte con la agencia federal si se presenta el caso. Aquí podrás encontrar más información sobre el reembolso de impuestos.

¿Qué pasa si no puedo realizar mis impuestos en la fecha indicada?

Si no realizas tus declaración a tiempo, recibirás una penalización. Sin embargo, puedes pedir una extensión de tiempo comunicándote con el IRS, ya sea vía telefónica o mediante su sitio Web. Por la temporada es muy posible que tengas que esperar bastante tiempo en la línea, pero los expertos en impuestos nos dijeron que vale el tiempo la espera.

Las estafas están a flor de piel

Durante esta época los intentos de estafa incrementan por lo que deberás tomar precauciones y estar preparado. Si llegas a tener alguna duda sobre tus impuestos puedes llamar por teléfono al IRS o también, puedes buscar información en su sitio Web tanto en inglés como español.

Ten presente que el IRS jamás te va a contactar por correo electrónico, mensajes de texto o medios sociales. Aquí te decimos cómo evitar las estafas de impuestos de este año.

