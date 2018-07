Dara Kerr/CNET

El ingrediente clave en la Impossible Burger, la hamburguesa sin carne que sangra y se dora cuando se cocina, finalmente ha obtenido la aprobación de los reguladores federales.

Impossible Foods, la empresa con sede en Redwood City, California, que está detrás de esta hamburguesa basada en vegetales, dijo el lunes que la Dirección de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) ha determinado que el ingrediente clave de la hamburguesa es seguro. Este ingrediente es la hemoglobina de soja, también conocida como "heme" y estaba bajo la mira de la FDA por ser un alérgeno potencial.

Impossible Foods es parte de un movimiento de carne vegana, en el que se producen productos falsos de carne de bovino, pollo, cerdo y pescado en un laboratorio de alta tecnología para reproducir el sabor, el aspecto y el olor. Otras compañías son Beyond Meat, que fabrica tiras de pollo sin carne, así como New Wave Foods, que vende camarones fritos que no son camarones.

Una de los aspectos más atractivos para los comensales es que la carne de esta hamburguesa "sangra" como la carne de una hamburguesa convencional.

"El heme es idéntico dentro de una planta, como en el tejido muscular de un animal. Es el sabor de la sangre", comentó Celeste Holz-Schietinger, científico principal de Impossible Foods a Dara Kerr de CNET durante una visita al laboratorio de la compañía en 2016.

La hamburguesa, que ha obtenido altas calificaciones por parte de carnívoros y veganos, se vende en restaurantes de todo Estados Unidos, y la compañía recientemente se asoció con la cadena de hamburguesas White Castle para crear una hamburguesa a base de vegetales hecha con el típico bollo cuadrado de White Castle.

