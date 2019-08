Impeachment: American Crime Story: La serie de Ryan Murphy sobre el escándalo Bill Clinton

Kevin Winter / Getty Images

Nueve fueron los premios Emmy que recogió The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, de un total de 22 nominaciones, en la gala de 2016 de estos prestigiosos premios televisivos, incluido el de mejor miniserie. La segunda edición de esta miniserie antológica de FX que cada temporada revisita un crimen reciente no logró muchos menos reconocimientos. Fueron 18 nominaciones y siete premios conseguidos para The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story, que nuevamente se llevó el prestigioso premio de mejor miniserie.

Con unas credenciales como estas, es normal que estemos expectantes ante la confirmación de la producción de la tercera temporada: Impeachment: American Crime Story, que "explorará las perspectivas ignoradas de las mujeres que se vieron envueltas en este escándalo y guerra política y que ensombrecieron la presidencia de [Bill] Clinton", dijo el presidente de FX Networks y FX Productions, John Landgraf, en el comunicado de prensa de FX.

Esta temporada se centrará específicamente en "el escándalo nacional que enredó a Paula Jones, Monica Lewinsky y Linda Tripp como personajes principales en el primer proceso judicial para la destitución presidencial que ha habido en el país en más de un siglo", según el comunicado de FX.

Los antecedentes de Impeachment: American Crime Story

Michael Tran/FilmMagic

La historia de esta serie antológica se centraría en la relación sexual que el entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton mantuvo con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky entre 1995 y 1997. Lewinsky tenía 22 años, frente a los 49 de Clinton, cuando comenzó el affaire. La relación provocó que Clinton fuera acusado de perjurio y obstrucción a la justicia y sometido a un proceso de destitución (impeachment) como presidente.

Durante el juicio en el que la exempleada gubernamental de Arkansas Paula Jones acusó a Clinton de haberla acosado sexualmente, Clinton desmintió que hubiera tenido ningún tipo de relación sexual con Lewinsky. Pero la amiga de Lewinsky Linda Tripp grabó en secreto conversaciones en las que Lewinsky describía su relación con Clinton. Las grabaciones de estas conversaciones fueron las que precipitaron la acusación de perjurio, obstrucción a la justicia y el proceso de destitución del presidente.

Clinton fue declarado no culpable de los delitos de perjurio y obstrucción a la justicia tras un voto en el Senado estadounidense. El resultado de este voto también determinó que no fuera destituido como presidente.

La perspectiva de Lewinsky y el precio que tuvo que pagar por este escándalo se ha empezado a entender solo recientemente. La exbecaria y ahora activista se mantuvo fuera de la opinión pública durante más de 15 años hasta que en 2014 publicó una columna en Vanity Fair titulada Shame and Survival (Vergüenza y supervivencia) en la que explicó su punto de vista.

"De la noche a la mañana pasé de ser una figura completamente privada a alguien humillado públicamente a nivel mundial. Fui la paciente cero en materia de reputación personal arruinada a escala global de forma prácticamente instantánea", explicó Lewinsky en el TED Talk que dio en 2015 para reflexionar sobre el tema del precio de la vergüenza y el acoso digital (cyberbullying). "La humillación pública fue insoportable. La vida era casi insufrible", añadió sobre esa oscura etapa de su vida que acabaría definiéndola.

Lo que sabemos de Impeachment: ACS

En una entrevista de televisión que el omnipresente productor Ryan Murphy concedió en febrero de 2017 en Watch What Happens Live with Andy Cohen, el creador televisivo apuntó a que los Clinton no tendrían un papel predominante en esta adaptación. "Ni siquiera creo que los Clinton tengan que ser una parte enorme de esta historia. Es sobre el nacimiento de un movimiento específico en nuestro país. Eso es en lo que estamos interesados", dijo.

Murphy también explicó en esa entrevista que cuando empezaron a trabajar en The People v. O.J. Simpson, basada en el libro de Jeffrey Toobin The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson, el equipo quedó tan contento con Toobin que trataron de comprar los derechos de adaptación de todo lo que hubiera escrito este analista legal. Y uno de los libros de los que finalmente obtuvieron los derechos fue precisamente el libro de Toobin de 1999 A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President.

A pesar de ello, en 2018 Murphy dijo que no harían esta versión de la historia sin contar con Lewinsky. Murphy le explicó al Hollywood Reporter que se encontró con Lewinsky en una fiesta en Hollywood. "Le dije: 'Nadie debería explicar esta historia excepto tú y es un poco repugnante si lo hacen. Si quieres producir la serie conmigo, estaré encantado. Pero tienes que ser una de las productoras y ganar tú el dinero derivado de ello".

Por suerte, parece que Murphy logró convencer a Lewinsky de que participara en la serie y será la productora de Impeachment. Sarah Burgess será la encargada de escribir el guión de Impeachment.

Tráilers y fecha de estreno

Impeachment empezará a rodarse en febrero, según FX. La serie se estrenará en la cadena de cable el 27 de septiembre de 2020. Un estreno que llegará en plena campaña política por las elecciones estadounidenses presidenciales del próximo 3 de noviembre de 2020.

Por el momento no hay tráilers ni fotografías oficiales de esta tercera iteración de American Crime Story.

El reparto

Ray Mickshaw/FX

Todavía no sabemos quién interpretará a Bill y Hillary Clinton, que ya hemos visto que tendrían papeles reducidos en la serie. Pero sí hay ya tres nombres confirmados para ponerse en la piel de Monica Lewinsky, Paula Jones y Linda Tripp.

La colaboradora habitual de Murphy, Sarah Paulson, repetirá en la franquicia de ACS tras su exitoso papel en The People v. O.J. Simpson, por el que ganó un Emmy y un Globo de Oro, e interpretará aquí a Tripp.

Francois Duhamel / Annapurna Pictures

Beanie Feldstein, a quien este año hemos podido ver en la película adolescente dirigida por Olivia Wilde Booksmart y en la serie de FX What We Do In The Shadows, será Lewinsky.

Annaleigh Ashford de Masters of Sex se pondrá en la piel de Jones.