Google finalmente está reemplazando los mensajes de texto SMS tradicionales con una opción de mensajes de texto más similar a iMessage de Apple que ofrece recibos de lectura, la capacidad de enviar mensajes a través de Wi-Fi o datos móviles, y la capacidad de abandonar los chats grupales. Los mensajes de texto mejorados funcionan con una tecnología llamada RCS, que significa Rich Communication Services, y comienza a implementarse el jueves 14 de noviembre. La mayoría de los usuarios de Android en Estados Unidos recibirán las nuevas funciones de mensajes de texto para fin de año.

Si bien los mensajes de texto con tecnología RCS brindarán capacidades de mensajes de texto a teléfonos Android que son similares a la función iMessage de Apple, los dos no son exactamente iguales. A continuación, te mostramos las diferencias entre los mensajes de texto de Android RCS y los iMessages de Apple.

Mensajería RCS de Android

Android está reemplazando el protocolo de mensajes de texto SMS (que ya tiene 25 años) con mensajes RCS, que incluyen las siguientes características, según una entrada de blog en Google:

Chatea a través de Wi-Fi o datos móviles

Envía y recibe fotos y videos de alta resolución

Ver cuando alguien te está escribiendo

Ver si las personas recibieron tus mensajes

La capacidad de crear chats grupales, agregar o eliminar personas de y para grupos, y ver si las personas en el grupo han visto los últimos mensajes

A diferencia del iMessage de Apple y otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Facebook Messenger, los mensajes de texto RCS de Android no ofrecerán cifrado de extremo a extremo, que asegura los mensajes para que solo el remitente y el receptor puedan leerlos, Sanaz Ahari, directora de gestión de productos para los servicios de comunicaciones de Google, le dijo a nuestro colega Rich Nieva.

Android lanzó estas funciones de mensajería a principios de este año en el Reino Unido, Francia y México. Para usar RCS, tanto tu teléfono como tu proveedor de servicios inalámbricos deben de admitirla. En octubre, los cuatro principales operadores inalámbricos de Estados Unidos, Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint, se unieron para formar la Cross Carrier Messaging Initiative, un esfuerzo dirigido a estandarizar RCS a partir de Android en 2020.

Google lo está implementando lentamente, por lo que solo alrededor del 1 por ciento de los teléfonos Android recibirán la actualización el mismo jueves, mientras que la mayoría de los demás verán las nuevas funciones de mensajería para fines de 2019. Los usuarios de Android pueden activar RCS abriendo la aplicación Mensajes de Android y Habilitar funciones de chat (la aplicación debería indicarte que lo hagas). Una vez que se haya implementado RCS, podrás usar la aplicación Mensajes como lo haces normalmente, y cuando envíes un mensaje a alguien que también tenga activada la función, se habilitará el nuevo tipo de mensajes. Si lo deseas, siempre podrás volver a SMS.

iMessage de Apple

La aplicación Mensajes de Apple combina los mensajes de texto con la plataforma iMessages de la compañía, que se lanzó por primera vez en 2011 con iOS 5. La compañía agrega nuevas características a Messages con cada lanzamiento importante de iOS, una forma efectiva de mantener a los usuarios en el ecosistema de Apple. La plataforma iMessages de Apple incluye todas las mismas características que la mensajería RCS y otras más, incluyendo:

Chatea a través de Wi-Fi o datos móviles

Envía y recibe fotos y videos de alta resolución.



Ver cuando alguien te está escribiendo

Ver si las personas recibieron tus mensajes

La capacidad de nombrar chats grupales, agregar o eliminar personas de y para grupos, y ver si las personas en el grupo han visto los últimos mensajes

Crear un perfil con tu nombre y foto para compartir con otros usuarios de iMessage

Agregar Memoji a tus mensajes



iMessage ofrece cifrado de extremo a extremo para mantener los mensajes más seguros. Actualmente puedes usar iMessage en cualquier iPhone, iPad, iPod Touch o Mac.

¿Funcionarán en conjunto los mensajes de Apple y Android?

No, al menos no por ahora. Los mensajes de texto RCS de Google no harán una diferencia en las interacciones de texto Apple-Android a menos que Apple decida admitirlo en los iPhone, dijo Ahari a CNET, y es poco probable que Apple lo haga. Así que, ni modo, seguiremos viendo esas burbujitas verdes.