Apple actualiza el iMac con más potencia pero el mismo diseño

Apple anunció el martes una ligera actualización de especificaciones internas a sus computadoras todo en uno iMac.

La noticia de los nuevos procesadores y tarjetas gráficas para el iMac de 21 y 27 pulgadas y el iMac de 27 pulgadas llega un día después de que Apple lanzó dos nuevos iPad, un iPad Air de 10.5 pulgadas y un iPad mini ahora compatible con el Apple Pencil.

Las nuevas iMac incluyen la octava y novena generación de los procesadores de Intel, por lo que ahora los usuarios podrán configurar las iMac 4K y 5K con procesadores de hasta 2.3GHz de seis núcleos (Turbo Boost de 4.6GHz) y de hasta 3.6GHz de ocho núcleos (Turbo Boost de 5.0GHz), respectivamente.

Apple anunció también que las tarjetas gráficas Radeon Pro Vega, que no estaban disponibles en el iMac, en el modelo de 21 pulgadas aumentarán en un 80 por ciento el desempeño gráfico; mientras que en el iMac de 27 pulgadas el desempeño gráfico aumentará un 50 por ciento.

El modelo iMac de 21 pulgadas tiene un precio base de US$1,299 y el iMac de 27 pulgadas comienza en US$1,799. Apple dijo que seguirá vendiendo el iMac sin pantalla Retina por un precio inicial de US$1,099. Apple dijo que las nuevas iMac se pueden reservar a partir de este martes en la página de Apple y en el app de su tienda en iOS.

Además de la mejora interna de los iMac para consumidores, Apple hizo una ligera mejora al iMac Pro, una todo en uno enfocada a profesionales. La computadora —única todo en uno que se puede comprar en tono gris espacial— ahora puede usarse con hasta 256GB de memoria RAM y una tarjeta Radeon Pro Vega 64X. El precio de los 256GB de RAM es de US$5,200 — mucho más que el precio base de muchas Mac, incluso del iMac Pro.

Apple no hizo cambios externos al iMac, a pesar de que la computadora mantiene los gruesos biseles y las pautas de diseño que no se ha renovado desde hace casi cinco años. Aunque este iMac sí se ha actualizado (la anterior mejora interna fue en junio de 2017), no han habido cambios en su diseño. Estos nuevos iMac tampoco incluyen el chip T2, que Apple ya coloca en la MacBook Air (2018) y otros productos.

