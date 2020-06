Twitter despide a Ian Holm recordando sus mejores películas

Ian Holm, el actor que interpretó a Bilbo Bolson en The Lord of the Rings (2001) y a Sam Mussabini en Chariots of fire (1981), falleció el viernes 19 de junio en Londres a los 88 años de edad, según confirmó su representante.

Según un reporte de la agencia Efe, Holm "murió en paz en el hospital, acompañado por su familia", añadiendo que la enfermedad que provocó su muerte está relacionada con el Parkinson.

Holm, que fue Miembro de la condecoración Orden del Imperio Británico (CBE por sus siglas en inglés), también trabajó en cintas de culto, como Alien (1979) y The Fifth Element(1997).

Sin embargo, fue bajo la dirección de Peter Jackson (The Lord of the, Rings The Hobbit), que ganó popularidad ante las nuevas generaciones, por interpretar al simpático Bilbo Bolson. El personaje pertenece realmente al universo del escritor escritor británico J. R. R. Tolkien. Ganó dos premios Bafta y fue nominado al Oscar en 1982 como actor de reparto por su papel en Chariots of fire.

En Twitter, Ian Holm se convirtió en tendencia mundial, debido a la cantidad de mensajes que los fanáticos y personalidades allegadas al cine, escribieron para despedirlo. Estas fueron algunas las reacciones y despedidas a Holm:

Inolvidable

Se marchó para siempre el gran Ian Holm, inolvidable en Alien, Carros de fuego o El Señor de los Anillos. Trabajó con Cronemberg, Gilliam, Scorsese, Allen, Lester, Soderbergh, Egoyan, Branagh, Lumet, Boyle, Schaffner, Mann, Attenborough, Emmerich o Besson. DEP. pic.twitter.com/3eq4lJHFiB — JA Bayona (@FilmBayona) June 19, 2020

Gracias

Hoy nos dejaste, pero nos volveremos a encontrar en La Comarca.

Gracias por tanta Magia Ian Holm. pic.twitter.com/c5Q4xQ2U5a — cinemex (@Cinemex) June 19, 2020

Digno portador del anillo

Triste noticia.



A los 88 años ha muerto IAN HOLM, el queridísimo Bilbo Bolsón, quien supo ser el Portador del anillo.



Seguramente se lo vea deambulando en Tierras Imperecederas. pic.twitter.com/OoxOnQNxuo — 📺NANGO📺 -Cine & Series- (@NangoCine) June 19, 2020

Nos hizo felices

Ha fallecido Ian Holm, el actor que diera vida a Bilbo en “El señor de los anillos”. Qué películas, cuánta felicidad nos dieron. DEP pic.twitter.com/EtJ2dRnQ0M — Marwan (@Marwanmusica) June 19, 2020

Descanse en paz

Desde hoy la Nostromo tiene un pasajero menos, y Mordor ha apagado su llama en señal de luto. RIP a Sir Ian Holm pic.twitter.com/CLpFPpVgOl — Almas Oscuras (@almas_oscuras) June 19, 2020

Maravilloso actor

Murió el extraordinario actor británico Ian Holm a los 88 años de edad. Aunque muchos lo recuerdan en “El señor de los anillos”, yo diré que 3 de sus personajes, mis favoritos, fueron en; “Alien”, “El quinto elemento” y “Greystoke”. Descanse en paz otro maravilloso actor. pic.twitter.com/rtxT18f6sW — Mauricio Castillo Alvarez (@maucastilloa) June 19, 2020

El mejor "Jedi"

El mejor Jedi de la historia, descansa en paz Ian Holm pic.twitter.com/Gp5nusJrd8 — Pupileto heterosexual y honesto (@Includename) June 19, 2020

Buen viaje

"No os diré: no lloréis; pues no todas las lágrimas son amargas".

Que tu viaje hacia las tierras imperecederas sea leve, Ian Holm. pic.twitter.com/lreELY5RSZ — Pablo(sa) Sánchez (@PabloS_16) June 19, 2020

Una estrella