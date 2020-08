I Wanna Dance With Somebody: Todo lo que debes saber del biopic de Whitney Houston

Ian Dickson/Redferns/Getty Images

Whitney Houston sigue viva en los corazones de sus fieles seguidores y Sony lo sabe. El estudio compró la película biográfica de la cantante y espera estrenarla en 2022.

Según un reporte Deadline publicado el 4 de agosto, TriStar Pictures consiguió la compra de la cinta que lleva por nombre I Wanna Dance With Somebody, y que se encuentra en proceso de producción.

Pero, además de que está involucrada la compañía que maneja los derechos de la artista, Whitheny Houston Estate, ¿qué se sabe de este proyecto? ¿Quién lo dirigirá? Revisamos toda la información y esto es lo que tenemos.

¿De qué va I Wanna Dance With Somebody?

Se espera que la cinta cuente todo el proceso de formación de la cantante y se centre en su etapa de mayores éxitos hasta su muerte, a la edad de 48 años, en 2012.

El éxito de la cantante comenzó en 1985, cuando debutó con un álbum que llevaba su propio nombre. Las baladas "Greatest Love of All" y "Saving All My Love for You" fueron muy reconocidos y le siguieron éxitos como "I Wanna Dance With Somebody", "Didn't We Almost Have It All", "I'm Your Baby Tonight" y "Million Dollar Bill".

En 1992 volvió a la palestra mundial, tras protagonizar con Kevin Costner el drama romántico The Bodyguard, que obtuvo US$411 millones en la taquilla mundial. La banda sonora de The Bodyguard ganó los Grammys por álbum del año y Grabación del año por el sencillo "I Will Always Love You". La banda sonora vendió más de 45 millones de copias en todo el mundo. Se espera que estos hechos también sean retratados.

La película es como un "celebración alegre, emotiva y desgarradora de la vida y la música de la mejor vocalista pop rhythm and blues de todos los tiempos, siguiendo su viaje desde la oscuridad hasta el estrellato musical", le dijeron lso productores a Deadline. Asimismo, aseguraron que la historia será franca sobre el precio que se debe pagar por la fama, pero también que será "la conmovedora historia de una simple chica de Jersey que intenta encontrar el camino de regreso a casa".

¿Quién dirige la película?

Stella Meghie (The Photograph) dirige la película con un guion de Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody, The Theory of Everything). El productor musical Clive Davis está en el proyecto, que se realiza en colaboración con Whitney Houston Estate.

¿Cuándo se estrenará la película?

Según Deadline, el estudio fijó el lanzamiento para el 24 de noviembre de 2022, es decir, el día de Acción de Gracias.

¿Quién encarna a Whitney Houston?

Por ahora no hay detalles del elenco, pero actualizaremos apenas se se den a conocer.