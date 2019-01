Clay Enos/TNT

Mejor que empiece confesándome. De todos los Chrises que reinan en Hollywood y protagonizan películas de gran presupuesto, tengo un claro favorito. Es cierto que me encandilaron Evans y su barba en Avengers: Infinity War. Y admito que tanto Pratt como Hemsworth tienen muchas cualidades positivas. Pero Pine siempre será mi Chris preferido.

Voy a añadir también que me encantó Wonder Woman y estaba básicamente lista para que me gustara lo que fuera que Patty Jenkins dirigiera después de esa película.

Y además, soy una adicta a las historias de misterio con cierta predilección por la ciudad de Los Ángeles.

Así que sí. Disfruté bastante viendo I Am the Night. La nueva miniserie de seis episodios de TNT está escrita y creada por Sam Sheridan. Jenkins y Pine son productores ejecutivos. Pine además protagoniza y Jenkins dirige los dos primeros episodios de esta historia basada en hechos reales y ambientada en un Los Ángeles en 1965 que te recordará a la ciudad de la que previamente te enamoraste en películas como Chinatown y L.A. Confidential.

Clay Enos/TNT

Pine interpreta a Jay Singletary, un ex Marine y veterano de la guerra de Corea que llegó a ser un reportero de carrera prometedora. Pero cuando lo conocemos tiene que tratar de ganarse la vida como puede, además de mantener su adicción a la cocaína, siendo una especie de paparazzi. A pesar de que tenga un lado de lo más tierno, la necesidad hace que a veces tenga que ignorar la ley o la privacidad de aquellos a quien fotografía. Por si eso fuera poco, a su editor le gusta reunirse con él en el histórico bar de Los Ángeles King Eddy Saloon para encargarle a Jay cosas como ir al depósito de cadáveres a hacerle fotos a una chica asesinada y tratar de enterarse de cuál es su historia.

También tenemos a Pat (India Eisley), una adolescente que vive con su madre, Jimmy Lee (Golden Brooks) a las afueras de Reno, en Nevada. Pat, que pronto sabremos que en realidad se llama Fauna Hodel, parece blanca. Su madre es afroamericana. La serie se toma su tiempo para explicarnos cómo es el mundo extremadamente segregado en el que viven ambas. En el comedor de la escuela de Fauna hay mesas separadas para negros y blancos. La Policía los para a ella y a su novio sólo porque él es negro. La tratarán de forma diferente cuando les diga que en realidad ella también es negra.

Fauna y Jay son las dos figuras centrales en esta serie que usa sus historias para hablar sobre el racismo y el precio de la guerra. Veremos cómo Fauna tiene que explorar su identidad y lo que significa ser negra o blanca teniendo en cuenta su aspecto físico, su familia y también sus genes. Jay a su vez es un soldado herido y acosado por las pesadillas. "Nunca te enseñan a volver a casa", dice cuando recuerda la formación que recibió para ir a luchar en Corea.

Clay Enos/TNT

Luego está el misterio que hace que Fauna vaya a Los Ángeles buscando a su familia y acabe conociendo a Jay. Pero explicar demasiado sobre esta historia la arruinaría. Digamos simplemente que la Fauna Hodel real era una coproductora en esta serie, que está inspirada en su vida. Seguramente no habías oído hablar de ella antes. Pero tal vez sí de su pariente, el ginecólogo George Hodel, que tiene su propia entrada en Wikipedia. Y para el final del primer o segundo episodio de I Am the Night no podrás evitar buscar en Google "Black Dahlia".

Una de las grandes bazas de esta serie es su retrato de Los Ángeles. Podrás ver el exterior inquietante y el interior lujoso de la Sowden House, diseñada por Lloyd Wright en un estilo que nos recuerda al de su padre, Frank Lloyd Wright. La Sowden House fue de hecho la residencia real de George Hodel durante unos años. The Huntington hace las veces de restaurante al aire libre y galería para la colección de arte de Hodel (no descartamos que te replantees tu relación con el arte surrealista después de ver esta serie). Y otras instituciones clásicas de Los Ángeles como Chili John's o el siempre iluminado edificio del ayuntamiento hacen un cameo en I Am the Night. La ciudad se fotografía sobre todo de noche con planos desde el aire y que nos muestran el parpadeo constante de las luces blancas y rojas de los muchos coches que ya circulaban por Los Ángeles entonces. Si te gustó la forma en la que David Lynch capturó esta ciudad en Mulholland Drive, te va a gustar I Am the Night.

Es cierto que I Am the Night trata de reflexionar sobre muchos temas a la vez. Casi demasiados. Es una historia de misterio, el relato de una búsqueda de identidad, nos da lecciones sobre periodismo ético, además de representar lo devastador que puede ser el trastorno por estrés postraumático y hacernos reflexionar acerca de la absurdidad del racismo. Pero no me importó que la serie estuviera tan llena de cosas que decir, a pesar incluso de esa falta de un tema concreto al que apuntar.

Clay Enos/TNT

También hay algunos momentos casi graciosos entre tanta oscuridad. Sobre todo durante las conversaciones sobre arte, surrealismo y lo que significa ser demasiado literal entre Fauna y la exesposa de George Hodel, Corinna Huntington. Corinna está interpretada con precisión y un deje de frialdad por Connie Nielsen, otra conexión acertada entre esta serie y Wonder Woman.

Y sí, a pesar de que se pase la mayor parte de la serie con la cara hinchada por todas las palizas que le han dado a su personaje, sigue habiendo momentos en los que Pine puede simplemente acentuar su carisma al máximo. Como cuando luce unas gafas de sol de montura roja y en forma de corazón como sólo una estrella de Hollywood puede hacerlo. O el momento en el que admite ante Fauna que es exactamente como la bebida Arnold Palmer: algo ácido, algo dulce.

En todo caso sí. Mira I Am the Night. Incluso si Pine no es tu Chris favorito. Incluso si no te sentiste completamente indignado cuando Jenkins y su Wonder Woman quedaron fuera de las nominaciones de los Óscar del año pasado. Incluso si no te gusta L.A.

Reproduciendo: Mira esto: Las series de TV que más esperamos

I Am the Night tiene seis episodios y empezará a emitirse en TNT en Estados Unidos el próximo lunes 28 de enero. La serie podrá verse en TNT España a partir del próximo 27 de febrero.

¿Te gusta la tele? Lee nuestra crítica sobre la nueva serie de Netflix Sex Education o acerca de las dudas que nos ha dejado el último teaser de Game of Thrones.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.