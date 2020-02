I Am Not Okay with This: En el tráiler se ve una joven con superpoderes

¡Adolescentes con superpoderes! ¿Qué puede salir mal? El segundo tráiler de la serie I Am Not Okay with This —difundido por Netflix el lunes 17 de febrero— revela cómo la protagonista adolescente, Sydney (Sophia Lillis) descubre que tiene superpoderes de telequinesis. Y, por lo que muestra el avance, estas habilidades desatarán el caos en su vida.

Basada en la novela gráfica homónima de Charles S. Forsman —autor también del cómic The End of the F***ing World—, la serie cuenta con los mismos productores ejecutivos de Stranger Things. El director de los ocho episodios es Jonathan Entwistle, quien también dirigió la serie The End of the F***ing World.

Netflix describió en Twitter a I Am Not Okay with This como "si John Hughes hiciese una película de superhéroes". El show —cuyo título en España es Esta mierda me supera— también evoca a la novela Carrie, de Stephen King —en la que una adolescente tiene poderes telequinéticos y, al final, se venga de quienes hicieron mofa de ella—, pero con la sensibilidad millennial y mayores dosis de comedia negra.

La serie I' Am Not Okay with This se estrena el 26 de febrero en Netflix.