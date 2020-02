I Am Not Okay with This: Primer tráiler de la nueva serie juvenil de Netflix

Netflix

Esta serie es el Dream Team de los shows sobre adolescentes: reúne al director y creador de la serie The End of the F***ing World, a los productores de Stranger Things y a dos de las estrellas de It (2017). Se llama I Am Not Okay with This y Netflix lanzó el primer teaser este lunes 3 de febrero, como preludio a su estreno el 26 de febrero.

Basada en la novela gráfica homónima de Charles S. Forsman —autor también del cómic The End of the F***ing World—, la serie cuenta la historia de Sydney (Sophia Lillis), una adolescente que lidia con los típicos problemas de una escuela secundaria, una familia compleja y una sexualidad incipiente.

Pero con un problema añadido nada convencional: Sydney tiene poderes telequinéticos; es decir, puede mover objetos con su mente. Estas habilidades, lejos de ayudarla, forman un muro que la separa de la gente que quiere.

El show cuenta con siete episodios de 30 minutos cada uno. Sus cocreadores son Christy Hall y Jonathan Entwistle, quien además dirigió todos los capítulos. Los productores ejecutivos son los mismos de Stranger Things: Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen y Josh Barry.

El elenco está integrado por Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins, Aidan Wojtak-Hissong y Richard Ellis. I Am Not Okay with This se estrena el 26 de febrero en Netflix.