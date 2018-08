Hyperloop cumple 5 años y su misión se ve más lejana que nunca

Virgin Hyperloop One

Hyperloop ha estado entre nosotros por media década y sigue siendo difícil separar el furor de la realidad.

En los cinco años desde que Elon Musk publicó su concepto de fuente abierta de un tren subterráneo supersónico, se han realizado avances reales. Pero también se han roto promesas y el sueño de un nuevo medio revolucionario de transporte sigue estando a años de distancia.

Cuando Musk hizo público sus planes del Hyperloop en los sitios Web de Tesla y SpaceX el 12 de agosto de 2013, el archivo en PDF contenía toda la información sobre el desarrollo del Hyperloop.

Cinco años después, se han construido y puesto a prueba vías y cápsulas. Competencias patrocinadas por Musk han sido testigo de cómo algunas minicápsulas establecen récord de velocidad. Se están desarrollando más vías de pruebas y centros de desarrollo de Hyperloop alrededor del mundo, desde Cleveland, Ohio, hasta China, para construir o al menos investigar la viabilidad de las líneas de Hyperloop que conecten a las ciudades.

"Durante los últimos cinco años ha sido emocionante ver el nacimiento y crecimiento de la industria del Hyperloop, de ser solamente nosotros hasta crecer para abarcar todo un movimiento de empresas, universidades y gobiernos que están desarrollando tecnología relacionada con Hyperloop", dijo en un email Dirk Ahlborn, presidente ejecutivo y cofundador de Hyperloop Transportation Technologies.

HTT surgió de un esfuerzo de financiación masiva poco después de que se dio a conocer el concepto de Musk para convertirse en una de las pocas startups en acaparar los titulares sobre este tren supersónico.

La confianza que se le ha volcado en Hyperloop es significativa. Musk dijo en un principio que no intentaría construir un Hyperloop por sí mismo. Pero su empresa The Boring Company ya ha recibido permiso para empezar a trabajar en una línea que conecte a Washington, D.C., con la ciudad de Nueva York, con apoyo del gobierno de Donald Trump.

Le pedí a SpaceX que me diera una actualización de sus proyectos relacionados con Hyperloop y me refirieron a un sitio Web de concursos de cápsulas. The Boring Company no ha respondido a una solicitud similar.

El multimillonario Richard Branson también se ha subido al vagón del Hyperloop, al invertir en la Virgin Hyperloop One.

"En un período de cuatro años hemos pasado de la fase de un pizarrón en un garaje a ser uno de los líderes globales con una inversión de US$300 millones, a tener un sitio de desarrollo y pruebas que es el primero y único en su clase en el mundo y una lista de inversionistas y clientes gubernamentales alrededor del mundo", dijo vía correo electrónico Marcia Christoff, directora de relaciones públicas de Virgin Hyperloop One.

Virgin Hyperloop One y HTT han viajado por el mundo, firmando acuerdos que esperan que un día se materialicen en vías de Hyperloop.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha allanado el camino. A principios de 2016, HTT acordó construir el primer Hyperloop de Estados Unidos como parte de una comunidad que se planea desarrollar en California. La agresiva cronología estipulaba transportar a los primeros pasajeros a partir de enero de 2019.

Pero en diciembre, el plan de la comunidad y de la línea de Hyperloop fue cancelado.

HTT, sin embargo, sigue adelante con otros planes que incluyen un acuerdo para construir una línea comercial en Abu Dhabi.

"Revelaremos nuestra cápsula para pasajeros en España este otoño y la primera cápsula para pasajeros de escala completa y la investigación y desarrollo del Hyperloop de carga hacia finales de año en nuestras instalaciones en Toulouse, Francia", dijo Ahlborn.

Aunque el interés en el Hyperloop ha avanzado rápidamente en los últimos cinco años, la tecnología aún tiene mucho camino por recorrer. En el mundo real, Virgin Hyperloop One es la única organización en construir y probar un Hyperloop a escala completa hasta el momento, y ha logrado alcanzar hasta 240 mph (386 km/h) en una corta vía de prueba. Cápsulas de menor tamaño han alcanzado velocidades más altas en los concursos organizados por SpaceX.

"En el gran esquema de las cosas que involucran tecnologías de ingeniería muy complejas, en las que un método de transporte completo está pasando por una revisión revolucionaria, cinco años no es mucho", dijo Christoff, de Virgin Hyperloop One.

Media década en la era del Hyperloop, el concepto ha saltado de la página a las vías reales de prueba. Pero se requerirá de un paso aun mayor para que esta tecnología naciente alcance su ritmo en el mundo real, en donde factores como la seguridad, las finanzas, los seguros y la burocracia entran en juego. Virgin y HTT dicen que están trabajando diligentemente en todos estos aspectos y que están logrando avances.

Pero el lograr suficientes avances para abrir la primera línea comercial del Hyperloop en 2020, como espera HTT, parece muy optimista.

A pesar de ello, no vamos tan atrasados teniendo en cuenta que Musk, en 2013, calculó que una línea de Hyperloop que conecte dos grandes ciudades como San Francisco y Los Ángeles podría llevar entre siete y 10 años.